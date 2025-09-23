Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που αμερικανικά βομβαρδιστικά χτυπούν το Φορντό, μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο πτέραρχος Ντέιβιντ Όλβιν δημοσίευσε το βίντεο στην πλατφόρμα Χ μετά από απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ και διακρίνεται ο τρόπος που τα stealth στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit πραγματοποίησαν το χτύπημα.

Υπενθυμίζεται πως η επιχείρηση έγινε στις 21 Ιουνίου και χτυπήθηκαν τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, στο πλαίσιο του 12ημερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Δείτε το βίντεο: