Ο Πύρρος Δήμας εμφανίστηκε σε ριάλιτι, όχι για να μιλήσει για τον αθλητισμό ή την πολιτική, αλλά για να βγάλει σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα του 2012 για το ποσό των 10.200 ευρώ.

Ο τετράκις Ολυμπιονίκης, νυν τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας άρσης βαρών των Ηνωμένων Πολιτειών και που στο παρελθόν έχει εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα, εμφανίστηκε στο «Cash or Trash» και έβγαλε στο «σφυρί» την ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Η δάδα πωλήθηκε για 10.200 ευρώ και το ποσό που συγκεντρώθηκε διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS. Ωστόσο, η κίνηση του Πύρρου Δήμα προκάλεσε την οργή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», έγραφε η σχετική ανακοίνωση.

«Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό», ανέφερε στη συνέχεια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».