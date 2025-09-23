Ολοκληρώθηκε η συνάντηση για τη Γάζα στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ηγετών από άλλες μουσουλμανικές χώρες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Αν και η συνάντηση έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ επιτυχημένη», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ ο Ερντογάν την χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική και θετική συνάντηση».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα συζητήσει την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με τους ηγέτες της περιοχής κατά τη διάρκεια μιας «πολύ σημαντικής» πολυμερούς συνάντησης.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στη συνάντηση σε επίπεδο ηγετών συμμετείχαν Τουρκία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιορδανία, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει επικρίνει έντονα τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τες γενοκτονία, έχει διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, ζητά διεθνή μέτρα και καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.