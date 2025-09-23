Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση είπε ότι με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 2025, η Τράπεζα είναι σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων και τους αναβαθμισμένους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2025 – 2028, ενώ θα δοθεί και μέρισμα 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028, είπε.
Τα βασικά σημεία των στόχων της Πειραιώς περιλαμβάνουν:
- Πελατοκεντρική προσέγγιση με δανειακή επέκταση περίπου 8% ετησίως και αύξηση 1 δισ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την 4ετή περίοδο ως το 2028, αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά περίπου 8% ετησίως, καθώς και διάθεση νέων προϊόντων
- Έμφαση στους μετόχους με διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους 1,1 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2027 και περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2028 καθώς και κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
- Προσοχή στους ανθρώπους της Πειραιώς με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης
- Επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής τράπεζας Snappi – μιας πλατφόρμας καινοτομίας, με φιλόδοξους στόχους στην Eλλάδα και στο εξωτερικό
- Εστίαση στην τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με σημαντικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.