Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση είπε ότι με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 2025, η Τράπεζα είναι σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων και τους αναβαθμισμένους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2025 – 2028, ενώ θα δοθεί και μέρισμα 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028, είπε.

Τα βασικά σημεία των στόχων της Πειραιώς περιλαμβάνουν: