Ένας ειδικός σε θέματα καταναλωτών αποκάλυψε ένα «κρυφό μήνυμα» στο λογότυπο της Coca-Cola, το οποίο οι περισσότεροι δεν έχουν παρατηρήσει μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της unilad.



Η Coca-Cola αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως, κυρίως χάρη στο εμβληματικό της λογότυπο. Παρά τις πολλές αλλαγές σε συνταγές και νέες παραλλαγές του γνωστού αναψυκτικού, το σήμα της εταιρείας παραμένει σχεδόν αναλλοίωτο εδώ και δεκαετίες.



Ο Ρίτσαρντ Λάου, πρόεδρος της LOGO.com, εξηγεί: «Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραβλέπουν την αξία που έχει ένα σπουδαίο λογότυπο· είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εταιρεία και τους πιθανούς πελάτες και αυτό που θα θυμούνται περισσότερο οι καταναλωτές».



Αν και το σχέδιο της Coca-Cola φαίνεται απλό, ο Λάου τονίζει ότι η δεύτερη «C» κρύβει ένα ξεχωριστό νόημα. Το εκτεταμένο γράμμα πιστεύεται ότι σχηματίζει ένα χαμόγελο, το οποίο «υποσυνείδητα αντικατοπτρίζει την έμφαση της Coca-Cola στην ευτυχία και τη χαρά». Όπως πρόσθεσε ο ίδιος: «Αυτό το διακριτικό μήνυμα μπορεί να περνά απαρατήρητο, αλλά δημιουργεί θετική συσχέτιση με το brand στο μυαλό των καταναλωτών».

Το εμβληματικό λογότυπο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1969, μετά από πρόταση του Φρανκ Μέισον Ρόμπινσον, διαφημιστή της εταιρείας. Τότε παρουσιάστηκε «μέσα σε κόκκινο πλαίσιο, με το σκριπτ Coca-Cola του Ρόμπινσον να υπογραμμίζεται από ένα λευκό κύμα, γνωστό και ως Dynamic Ribbon Device», όπως σημειώνει η εφημερίδα Mirror.



Η συζήτηση για το λογότυπο έρχεται την ίδια στιγμή που η εταιρεία ανακοίνωσε αλλαγές στη διάσημη συνταγή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Στο πλαίσιο της συνεχούς καινοτομίας της, το φθινόπωρο στις ΗΠΑ η εταιρεία σκοπεύει να λανσάρει ένα προϊόν με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, επεκτείνοντας έτσι τη γκάμα της Coca-Cola», ανέφερε δελτίο Τύπου της Coca-Cola.



Σύμφωνα με το NBC News, η Coca-Cola στις ΗΠΑ γλυκαίνεται συνήθως με σιρόπι καλαμποκιού, ενώ η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο χρησιμοποιείται σε χώρες όπως το Μεξικό και αρκετές ευρωπαϊκές αγορές. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις αλυσίδες εφοδιασμού. «Οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ στράφηκαν στο σιρόπι καλαμποκιού λόγω κόστους. Είναι φθηνότερο από τη ζάχαρη», δήλωσε ο Ρον Στερκ, ανώτερος συντάκτης στην SOSland Publishing, στο πρακτορείο Reuters.



Όπως και αν παραχθεί όμως, το εμβληματικό λογότυπο της Coca-Cola δύσκολα θα αλλάξει. Παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα στη βιομηχανία αναψυκτικών και συνεχίζει να μεταφέρει το μήνυμα της χαράς σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.