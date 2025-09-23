Η βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης της χώρας, υπήρξε σύμβολο υγείας και αντοχής κατά τη διάρκεια της 70ετούς βασιλείας της. Παρά τα κινητικά προβλήματα που αντιμετώπισε στα τελευταία χρόνια, συνέχισε να ιππεύει άλογα μέχρι και το 96ο έτος της, ενώ πραγματοποίησε επισκέψεις σε 117 χώρες, ισοδύναμες με 42 φορές τον γύρο του κόσμου.



Σε αντίθεση με τον πατέρα της, βασιλιά Γεώργιο ΣΤ΄, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα στα 56 του λόγω βαριάς καπνιστικής συνήθειας, η Ελισάβετ απέφυγε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, οι φήμες δεν έλειψαν ποτέ.



Το 1986, ο πρώην υπουργός Σκοτίας σερ Μάλκολμ Ρίφκιντ τη συνόδευσε σε επίσκεψη σε φάρο της Σκωτίας, πάνω στο βασιλικό γιοτ «Britannia». Τότε, δημοσίευμα της Sunday Times υποστήριζε ότι η βασίλισσα είχε καρδιακό πρόβλημα, επειδή είχε θεαθεί να επισκέπτεται γιατρό στη Harley Street. «Ω, ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε», απάντησε ενοχλημένη, εξηγώντας ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος της είχε προτείνει έναν προληπτικό έλεγχο. Ο γιατρός επιβεβαίωσε πως δεν υπήρχε κανένα ζήτημα.



Μετά από τα δημοσιεύματα που άφηναν να εννοηθεί ότι η βασίλισσα Ελισάβετ αντιμετώπιζε πρόβλημα στην καρδιά, εκείνη έδωσε μια εκπληκτική «απάντηση» που σταμάτησε τις φήμες για την υγεία της. Χωρίς να χρειαστεί να πει λέξη, ανέβηκε τα 152 σκαλοπάτια του φάρου στο Ardnamurchan με εντυπωσιακή ταχύτητα, φτάνοντας στην κορυφή χωρίς να λαχανιάσει. Από εκεί, χαμογέλασε στους δημοσιογράφους και τους χαιρέτησε, δείχνοντας με πράξη την καλή της υγεία και από εκείνη τη στιγμή, οι φήμες για την καρδιά της σταμάτησαν.

The Queen's surprising response to rumours about her health, according to royal author https://t.co/gfHhmU6WVK — Daily Mail (@DailyMail) September 23, 2025

Η φυσική της κατάσταση δεν εντυπωσίασε μόνο τότε. Το 1967, ο Αμερικανός φωτογράφος Ντέιβιντ Μοντγκόμερι αφηγήθηκε ότι η βασίλισσα ανέβηκε τις σκάλες «δύο-δύο», ενώ τον διαβεβαίωσε γελώντας: «Δεν είμαι τόσο μεγάλη ακόμα», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.



Η μακροζωία της αποδίδεται στη διαρκή πνευματική εγρήγορση και την ενεργή καθημερινότητά της. Διάβαζε επί ώρες, ακολουθούσε ισορροπημένη διατροφή, ενώ μέχρι τον τελευταίο χρόνο της ζωής της περπατούσε καθημερινά τους αγαπημένους της κόργκι και ιππεύε άλογα.



Αναμφίβολα, το αίσθημα καθήκοντος και ο ισχυρός δεσμός με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, αποτέλεσαν κινητήριο δύναμη. Μετά τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 2021, η υγεία της άρχισε να επιβαρύνεται. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε τα καθήκοντά της, φτάνοντας μέχρι τον διορισμό της Λιζ Τρας ως 15ης πρωθυπουργού της στο Μπαλμόραλ, λίγο πριν το τέλος.



Με μητέρα που έζησε ως τα 101 της, η βασίλισσα Ελισάβετ απέδειξε ότι η μακροζωία ήταν οικογενειακό χάρισμα…