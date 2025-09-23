Άσχημα είναι τα νέα για τη Μπαρτσελόνα καθώς ο Γκάβι υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο του δεξιού γονάτου και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες τελικά.

Το ιατρικό τιμ των «μπλαουγκράνα» υπολόγιζε ότι ο 21χρονος Ισπανός μέσος δεν θα ήταν διαθέσιμος μόνο για 5-6 εβδομάδες καθώς ακολουθούσε συντηρητική θεραπεία για το πρόβλημα που έχει στο δεξί γόνατο. Η θεραπεία, όμως, δεν απέδωσε και τελικά αναγκάστηκε να μπει στο χειρουργείο.

Αυτό σημαίνει πως ο Γκάβι θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες τελικά, με το πρόβλημα να είναι πολύ σημαντικό για τη Μπαρτσελόνα καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της και ο Χάνσι Φλικ δεν ήθελε να σκέφτεται καν το ενδεχόμενο απουσίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πλην του Γκάβι, εκτός δράσης είναι και ο Φερμίν και δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν περάσει ένας μήνας, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα είναι ούτε αυτός διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.