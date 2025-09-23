Το γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ότι ένας άνδρας επί 16 χρόνια αρνούνταν να πάει στον γιατρό και προτιμούσε να ζει με έναν τεράστιο όγκο στο λαιμό του, ο οποίος χωρίς καμία υπερβολή ήταν μεγαλύτερος από το κεφάλι του.

Ο άνδρας ηλικίας 65 ετών κατάγεται από την πόλη Kirov της Ρωσίας και σύμφωνα με τη New York Post χρησιμοποιούσε βότανα και σπιτικές αλοιφές για να αντιμετωπίσει τον όγκο, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή «θα εξαφανιζόταν μόνος του».

Εντούτοις, ο όγκος όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά συνέχισε να γιγαντώνεται και η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, όταν αντιμετώπισε δυσκολίες στην ισορροπία και δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι του.

Τελικά, δέχτηκε να τον δει γιατρός και οι ειδικοί στο Περιφερειακό Κλινικό Νοσοκομείο Kirov έμειναν άφωνοι με αυτό που αντίκρισαν, ειδικά όταν άκουσαν τον τρόπο που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Αμέσως, υπέβαλαν σε εξετάσεις στον ασθενή και ανακάλυψαν πως ο όγκος ήταν καλοήθες λίπωμα, που συνήθως αναπτύσσεται ενώ βρίσκεται ανάμεσα στο δέρμα και ένα στρώμα μυών.

«Συνήθως, ένας τέτοιος όγκος αναπτύσσεται αργά και επώδυνα, οπότε πολλοί ασθενείς αναβάλλουν την επίσκεψη σε ειδικό, ελπίζοντας ότι ο σχηματισμός θα εξαφανιστεί από μόνος του», δήλωσε σε τοπική εφημερίδα Izvestia ο Igor Popyrin, επικεφαλής του χειρουργικού τμήματος του νοσοκομείου. «Εάν το λίπωμα μεγαλώσει αρκετά, τότε καμία αλοιφή δεν θα βοηθήσει. Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Εφόσον έγινε ταυτοποίηση του όγκου, το επόμενο πρόβλημα αφορούσε την αφαίρεση του, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος οι γιατροί να αποκεφαλίσουν από λάθος τον άνδρα, αφού δεν ήξεραν πού ξεκινούσε ο όγκος και πού ο λαιμός.

Μετά από ειδικές εξετάσεις μπόρεσαν να ζωγραφίσουν με μαρκαδόρο μια γραμμή, η οποία ξεχώρισε το τμήμα που θα αφαιρούσαν στο χειρουργείο και προχώρησαν στην επέμβαση με επιτυχία. Επίσης, για να τον χειρουργήσουν τον έβαλαν να ξαπλώσει στο πλάι, καθώς ο όγκος ήταν αρκετά τεράστιος για να χειρουργηθεί σε άλλη θέση.

Τι είναι το λίπωμα

Το λίπωμα είναι καλοήθης όγκος που αποτελείται από λιπώδη ιστό. Εμφανίζεται περίπου σε 2 στα 100 άτομα, ενώ αφορά ενήλικες μεταξύ 40 και 60 ετών. Συνήθως εμφανίζεται σε άντρες παρά σε γυναίκες και είναι ο πιο κοινός μη καρκινικός όγκος των μαλακών μορίων.

Τα λιπώματα είναι μαλακά στην αφή, κινητά και ανώδυνα. Συνήθως εμφανίζονται ακριβώς κάτω από το δέρμα, αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι πιο βαθιά. Τα περισσότερα έχουν μέγεθος κάτω από 5 εκατοστά. Οι συνήθεις εντοπίσεις περιλαμβάνουν το άνω μέρος της πλάτης, τους ώμους και την κοιλιά. Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα από ένα λιπώματα.

Η αιτία που εμφανίζονται είναι γενικά ασαφής. Ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει το οικογενειακό ιστορικό, η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης. Η διάγνωση βασίζεται συνήθως σε φυσική εξέταση, ενώ περιστασιακά χρησιμοποιείται ιατρική απεικόνιση ή βιοψία ιστού για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Η αντιμετώπιση γίνεται συνήθως με παρατήρηση ή χειρουργική αφαίρεση. Σπάνια, η κατάσταση μπορεί να υποτροπιάσει μετά την αφαίρεση, αλλά αυτό μπορεί γενικά να αντιμετωπιστεί με επαναλαμβανόμενη χειρουργική επέμβαση. Δεν συνδέονται γενικά με μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.