Ένας 65χρονος κάτοικος της πόλης Κίροφ στη Ρωσία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός ογκώδους όγκου από τον λαιμό του, ο οποίος είχε φτάσει στο μέγεθος του κεφαλιού του, έπειτα από περισσότερα από 16 χρόνια αναμονής και αποτυχημένων προσπαθειών να τον θεραπεύσει μόνος του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ζούσε όλο αυτό το διάστημα με τον γιγαντιαίο όγκο σε σχήμα κεφαλιού στον λαιμό του, δοκιμάζοντας απλά αλοιφές με την ελπίδα ότι «θα εξαφανιζόταν από μόνος του». Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και ενώ αρνιόταν να πάει στο νοσοκομείο επί 16 χρόνια, τελικά αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε γιατρούς.

Οι γιατροί του Περιφερειακού Κλινικού Νοσοκομείου του Κίροφ δήλωσαν ότι έμειναν «έκπληκτοι» από την επιμονή του ασθενούς να αντιμετωπίζει μόνος του τον όγκο επί τόσα χρόνια, παρά την προφανή διόγκωση και επιβάρυνση που προκαλούσε.

65-year-old man has giant head-shaped tumor removed from neck after refusing to go to hospital for 16 years https://t.co/skSRrxcttl — ConservativeLibrarian (@ConserLibrarian) September 22, 2025

Ο επικεφαλής του χειρουργικού τμήματος, Ίγκορ Ποπίριν, εξήγησε: «Συνήθως, ένας τέτοιος όγκος αναπτύσσεται αργά και με πόνο, γι’ αυτό πολλοί ασθενείς αναβάλλουν την επίσκεψη σε έναν ειδικό, ελπίζοντας ότι θα εξαφανιστεί από μόνος του».

Η επέμβαση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι γιατροί χρειάστηκε να σχεδιάσουν με ακρίβεια πού θα βρισκόταν ο λαιμός του ασθενούς χωρίς τον όγκο, προκειμένου να μπορέσουν να τον αφαιρέσουν με ασφάλεια. Επειδή δεν μπορούσε να ξαπλώσει ανάσκελα, ο άνδρας αναγκάστηκε να είναι ξαπλωμένος στο πλάι στην όλη διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες, η χειρουργική ομάδα κατάφερε να αφαιρέσει πλήρως τον όγκο, χαρίζοντας στον ασθενή ανακούφιση μετά από περισσότερα από 16 χρόνια καθημερινής ταλαιπωρίας.