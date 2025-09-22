Ένας άνδρας αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο από αντιπροσωπεία και λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη χωρίς να έχει διαπράξει κάτι παράνομο, αντιμετωπίζοντας κατηγορία που κυριολεκτικά μπορούσε να καταστρέψει τη ζωή του.

Ο Shane Sprague, στις 21 Ιουνίου αγόρασε ένα GMC Sierra 1500 AT4X από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Doral Volkswagen στη Φλόριντα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CARBUZZ, έδωσε προκαταβολή 15.000 δολαρίων, αντάλλαξε ένα Ford Focus του 2012 για 1.500 δολάρια και πλήρωσε σε μετρητά το ποσό των 61.230 δολαρίων που απέμεναν για να ολοκληρωθεί η αγορά.

Φαινομενικά, όλα ήταν νόμιμα και μάλιστα ένας υπάλληλος τον φωτογράφισε μπροστά από το καινούργιο του αυτοκίνητο, ώστε η φωτογραφία να αναρτηθεί στους λογαριασμούς της αντιπροσωπείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγες μέρες αργότερα όμως, η αστυνομία συνέλαβε τον Sprague και παραλίγο να τον στείλει στη φυλακή, με βίντεο που δείχνει τη σύλληψη και την ανάκριση να έχει δημοσιευτεί στο YouTube. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του χάρη σε συσκευή GPS που ήταν τοποθετημένη κρυφά από την αντιπροσωπεία και κατηγορήθηκε ότι έκλεψε το όχημα.

Ο Sprague εξήγησε πώς αγόρασε το αμάξι και ανέφερε ότι σπίτι του είχε USB με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να αποδείξει τα λεγόμενά του. Η αστυνομία τον άφησε ελεύθερο με όρους και χωρίς να πάρει το όχημα που είχε κατασχεθεί.

Τελικά, αποδείχτηκε ότι πράγματι αγόρασε το αμάξι, αλλά προϊστάμενος της αντιπροσωπείας δήλωσε λάθος αριθμό οχήματος στις πωλήσεις, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να μην εμφανίζεται σε καμία λίστα. Έτσι, η Doral Volkswagen έκανε μήνυση για κλοπή.

Η κατηγορία κατέρρευσε λοιπόν, όμως θα μπορούσε να καταστρέψει κυριολεκτικά τη ζωή του άνδρα. Ο Shane Sprague είναι αξιωματικός του αμερικανικού Λιμενικού και επικεφαλής συντηρητής στον σταθμό Opa Locka, όπου, μεταξύ άλλων, επιβλέπει τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται κατά τις προεδρικές επισκέψεις. Αυτό περιλαμβάνει τη συντήρηση του Marine One, του ελικοπτέρου που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε περίπτωση που η κατηγορία δεν κατέρρεε αμέσως, θα πήγαινε σε δίκη, θα έχανε τη δουλειά του, ενώ θα αντιμετώπιζε και πρόσθετες κατηγορίες από την υπηρεσία του.

Ευτυχώς, το λάθος αποδείχτηκε και τώρα διεκδικεί αποζημίωση τουλάχιστον 50.000 δολαρίων, ενώ μπορεί να κατατεθεί και ξεχωριστή μήνυση για το GPS που είχε κρυφά το όχημα του, καθώς απαγορεύονται οι συσκευές εντοπισμού σε αμάξια κρατικών υπαλλήλων και δη αξιωματούχων, ειδικά αν δεν έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων.