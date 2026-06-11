Ένα εφιαλτικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα σε ναυτική βάση της Φλόριντα, όταν ένας εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση από καρχαρία κατά τη διάρκεια του διαλείμματός του για μεσημεριανό, με τις συγκλονιστικές στιγμές να καταγράφονται σε βίντεο.

Ο πολιτικός υπάλληλος του Κέντρου Ναυτικού Πολέμου στην Πόλη του Παναμά κολυμπούσε σε μικρή απόσταση από την ακτή περίπου στις 11:45 το πρωί της Δευτέρας, όταν δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, σύμφωνα με τη Δραστηριότητα Ναυτικής Υποστήριξης. Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, στο οποίο ακούγεται το θύμα να φωνάζει «βοήθεια», ενώ παλεύει μέσα στο νερό. Καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από το θαλάσσιο αρπακτικό, ένα πτερύγιο εμφανίστηκε στην επιφάνεια.

Ο διοικητής Τρίσταν Ολιβέιρα δήλωσε στο NBC News ότι ο εργαζόμενος έκανε ψαροντούφεκο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, όταν σημειώθηκε η επίθεση. Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον ναυτικό σταθμό, ο εργαζόμενος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια του, ωστόσο τελικά διασώθηκε από παρευρισκόμενους. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κλήση στο 911 που πραγματοποιήθηκε μετά το περιστατικό αποκάλυψε την αγωνία των μαρτύρων. Ένας ανήσυχος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την κατάσταση στον τηλεφωνητή, αναφέροντας ότι το χέρι του θύματος «είναι εκεί, αλλά δεν είναι», όταν ρωτήθηκε αν είχαν αποκοπεί άκρα.

Το βίντεο της τρομακτικής επίθεσης έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη φρίκη και τη συμπαράστασή τους. Ένας σχολίασε: «Ο χειρότερος εφιάλτης μου γίνεται πραγματικότητα. Ακριβώς όπως στην αρχική σκηνή της ταινίας “Τα Σαγόνια του Καρχαρία”. Είναι φρικτό. Το πώς άλλαξε για πάντα η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα σε μια στιγμή. Προσεύχομαι για αυτόν τον νεαρό άνδρα».

Ένας δεύτερος χρήστης έγραψε: «Προσευχές για πλήρη ανάρρωση. Τρομακτικός τρόπος να περάσεις το μεσημεριανό σου διάλειμμα», ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε: «Ένα πραγματικά σκληρό μεσημεριανό διάλειμμα. Μία βουτιά. Ένα δάγκωμα. Η ζωή αλλάζει εκείνη ακριβώς τη στιγμή».

Η επίθεση αυτή είναι η δεύτερη που καταγράφεται στην περιοχή της χερσονήσου της Φλόριντα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από επίθεση ταυροκαρχαρία σε ψαρά, όπως μετέδωσε η Pensacola News Journal.

Στο συμβάν με τον ταυροκαρχαρία έσπευσαν ναυαγοσώστες και διασώστες έκτακτης ανάγκης, ενώ ο ψαράς μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε τοπικό νοσοκομείο με τραυματισμούς που δεν απειλούσαν τη ζωή του.

«Έπιασε έναν ταυροκαρχαρία στο αγκίστρι, τον έβγαλε στην παραλία και προσπάθησε να αφαιρέσει το αγκίστρι, όταν δέχτηκε δάγκωμα στο πάνω μέρος του ποδιού», δήλωσε στην εφημερίδα ο επικεφαλής Υδάτινης Ασφάλειας της Κομητείας Εσκάμπια, Ντέιβ Γκρίνγουντ.

Παρά τα δύο περιστατικά που σημειώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι επιθέσεις καρχαριών παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

Ο δρ Τζον Κάρλσον, ερευνητής βιολόγος της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, δήλωσε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, WJHG, ότι οι καρχαρίες μετακινούνται σε παράκτιες περιοχές, όπως η χερσόνησος της Φλόριντα, αυτή την εποχή του έτους προκειμένου να γεννήσουν.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Είναι πιο πιθανό να τραυματιστείτε από τη χλοοκοπτική σας μηχανή, είναι πιο πιθανό να τραυματιστείτε από δάγκωμα σκύλου, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να σας χτυπήσει μια τηλεόραση παρά να δεχτείτε επίθεση από καρχαρία», ανέφερε όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα πρόσφατα περιστατικά.

Ο Κάρλσον προειδοποίησε επίσης τους κολυμβητές να αποφεύγουν τα θολά νερά και το κολύμπι κατά την αυγή ή το σούρουπο, καθώς τότε είναι πιο εύκολο για τους καρχαρίες να μπερδέψουν τους ανθρώπους με θηράματα.

Η Daily Mail ανέφερε ότι επικοινώνησε με το Κέντρο Ναυτικού Πολέμου ζητώντας ενημέρωση για την κατάσταση του θύματος και τις εξελίξεις γύρω από την πρόσφατη επίθεση.