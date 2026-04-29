Ένα νέο τεστ φυσικής κατάστασης ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, με στόχο να βελτιώσει την ετοιμότητα των στρατιωτών και να προσαρμόσει τα πρότυπα φυσικής κατάστασης στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Η εφαρμογή του έχει ήδη ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Το CFT (Combat Field Test) θα είναι υποχρεωτικό μία φορά τον χρόνο για τους εν ενεργεία στρατιώτες που υπηρετούν σε 24 καθορισμένες μάχιμες στρατιωτικές ειδικότητες. Το νέο τεστ θέτει ένα ενιαίο πρότυπο βασισμένο στις απαιτήσεις της μάχης, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου, για όλες τις μάχιμες ειδικότητες.

Ο στρατός θα παρέχει υποστήριξη προετοιμασίας μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, υπηρεσιών υγείας και ειδικής ενημερωτικής πλατφόρμας.

«Το Combat Field Test αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι οι στρατιώτες μας που υπηρετούν στις πιο απαιτητικές ειδικότητες διαθέτουν τη φυσική κατάσταση που απαιτείται για να υπερισχύσουν στο σύγχρονο πεδίο μάχης», δήλωσε ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού. «Αυτό αφορά την ετοιμότητα, τη μαχητική ικανότητα και την ευημερία των στρατιωτών μας».

ICYMI: The U.S. Army announced a new Combat Field Test to enhance Soldier readiness last week.



This seven-event sequence is scored on a pass-fail basis and must be completed within 30 minutes.



Events include:

▪️A one-mile run.

▪️30 dead-stop push-ups.

▪️A 100-meter sprint.… pic.twitter.com/OxDp3mO7mt — U.S. Army (@USArmy) April 28, 2026

Το CFT δεν αντικαθιστά το Army Fitness Test. Οι στρατιώτες των μάχιμων ειδικοτήτων θα πρέπει να περνούν ένα από τα δύο τεστ κάθε χρόνο. Όλοι οι υπόλοιποι στρατιώτες της εφεδρείας σε μάχιμες ειδικότητες θα εκτελούν ένα τεστ φυσικής κατάστασης τον χρόνο, εναλλάξ μεταξύ των δύο δοκιμασιών.

Το CFT αποτελείται από επτά συνεχόμενες δοκιμασίες που αξιολογούνται με βάση τον συνολικό χρόνο. Περιλαμβάνει:

Τρέξιμο ενός μιλίου

30 push-ups χωρίς στάση

Σπριντ 100 μέτρων

Ανύψωση 40 λιβρών σάκου άμμου σε πλατφόρμα 65 ιντσών (16 επαναλήψεις)

Μεταφορά δύο δοχείων νερού 40 λιβρών για 50 μέτρα

Άσκηση κίνησης 50 μέτρων (χαμηλή έρπυση και γρήγορη μετακίνηση)

Τελικό τρέξιμο ενός μιλίου

Οι στρατιώτες πρέπει να ολοκληρώνουν το τεστ σε 30 λεπτά ή λιγότερο, φορώντας στολή μάχης, αρβύλες και καφέ T-shirt, χωρίς κάλυμμα κεφαλής.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεστ. Είναι μια άμεση μέτρηση της δέσμευσής μας στην ετοιμότητα και στην ικανότητα μάχης των δυνάμεών μας», δήλωσε ο αρχιλοχίας του στρατού, Μάικλ Βάιμερ.

Για να δοθεί χρόνος προσαρμογής, δεν θα υπάρξουν πειθαρχικές συνέπειες για αποτυχία στο CFT κατά την πρώτη περίοδο προσαρμογής 365 ημερών. Σε αυτό το διάστημα, οι στρατιώτες μπορούν προαιρετικά να ζητήσουν αλλαγή ειδικότητας εάν θεωρούν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα.