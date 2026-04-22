Μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου σε κατοικημένη περιοχή του Άλμπανι, πόλη της Νέας Υόρκης, όταν εντοπίστηκε πάνω σε ένα δέντρο μία νεαρή μικρή μαύρη αρκούδα.

Οι κάτοικοι εντόπισαν το μικρό αρκουδάκι τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία του «New York State Department of Environmental Conservation» για να βοηθήσουν το ζώο να απομακρυνθεί και να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Οι Αρχές έκλεισαν τους τριγύρω δρόμους μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, ενώ πολλοί κάτοικοι της περιοχής μαζεύτηκαν παρακολουθώντας το περιστατικό.

«Όταν με πήρε τηλέφωνο ένας γείτονας, είπα “αρκούδα; αποκλείεται”», ανέφερε κάτοικος της περιοχής. «Και μετά είπα “έρχομαι αμέσως”». Άλλη κάτοικος περιέγραψε ότι ξύπνησε όταν ο σύζυγός της την ενημέρωσε πως μια αρκούδα βρισκόταν σκαρφαλωμένη στο δέντρο έξω από το σπίτι τους: «Από τότε δεν έχω ξανακοιμηθεί», είπε.

NEW: Black bear finally falls from a tree after being tranquilized in an Albany, New York neighborhood.



A crew was seen setting up netting and padding to prevent the bear from getting injured after being tranquilized.



Ο βιολόγος άγριας ζωής Τζέρεμι Χερστ που βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει, εξήγησε ότι «το ιδανικό είναι να φύγει το ζώο μόνο του, γιατί αυτό είναι το πιο ασφαλές για την αρκούδα». Ωστόσο, λόγω της πυκνής δόμησης της περιοχής κρίθηκε ότι η πιο ασφαλής λύση ήταν η αναισθητοποίηση του ζώου και η απομάκρυνσή του από τους ειδικούς.

Οι Αρχές τοποθέτησαν δίχτυ και προστατευτικά κάτω από το δέντρο και, λίγο πριν το μεσημέρι, προχώρησαν στη νάρκωση της αρκούδας. Καθώς το αναισθητικό άρχισε να δρα, το ζώο σκαρφάλωσε ακόμη πιο ψηλά, πριν χάσει την ισορροπία του και πέσει με ασφάλεια πάνω στο δίχτυ. Το μικρό ζώο αναμένεται να μεταφερθεί στα Όρη Κάτσκιλ (σ.σ. οροσειρά στη Νέα Υόρκη), όπου θα απελευθερωθεί ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η παρουσία αρκούδων στην περιοχή δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς το Άλμπανι βρίσκεται κοντά σε δασική περιοχή. Την άνοιξη, ιδιαίτερα, νεαρές αρσενικές αρκούδες μετακινούνται συνεχώς αναζητώντας τροφή, σύμφωνα με το cbs6albany.com.