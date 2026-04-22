Ο Όμιλος Σαράντη και η SANITAS πραγματοποίησαν μια βιωματική εκδήλωση αφιερωμένη στη σημασία των μικρών καθημερινών πράξεων που μπορούν να συμβάλλουν σε μια πιο καθαρή και ανθρώπινη πόλη. Με κεντρικό μήνυμα «Τα Δένουμε με Αγάπη», η πρωτοβουλία ανέδειξε πώς μια απλή κίνηση -το σωστό δέσιμο μιας σακούλας απορριμμάτων- μπορεί να εκφράσει σεβασμό προς τους εργαζομένους της καθαριότητας και να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα στον αστικό χώρο.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης υπήρξε μια ανοιχτή συζήτηση για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν πολίτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις στην καλλιέργεια μιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στον δημόσιο χώρο και το περιβάλλον μας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της Sanitas και τη σημασία της ενσυναίσθησης προς τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την καθαριότητα των πόλεων.

Στο συγκεκριμένο forum συμμετείχαν και εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών περιβαλλοντικών οργανισμών και κινημάτων όπως η We4All και η Save your Hood που μοιράστηκαν εμπειρίες από δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού που πραγματοποιούν σε συνεργασία με την Sanitas με στόχο την καλυτέρευση της ζωής όλων μας.

Συγκεκριμένα, η We4All αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης μια υπεύθυνης γενιάς πολιτών που μπορεί ν’ αλλάξει λανθασμένες συνήθειες ως προς την καθαριότητα με ειδικές ενημερώσεις που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία ενώ η Save your Hood περιέγραψε τις δράσεις καθαρισμού που αναλαμβάνει με πολύ πάθος σε γειτονιές, παραλίες και δημόσιους χώρους με στόχο την προστασία και τη βιωσιμότητά τους.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η βιώσιμη στρατηγική του Ομίλου Σαράντη τόσο στην παραγωγική διαδικασία της σακούλας απορριμμάτων Flex & Strong με την μοναδική τεχνολογία Embossing που δημιουργεί ένα ανθεκτικό πλέγμα στο περίβλημά της ώστε να αποφεύγονται σκισίματα και διαρροές, αλλά και με την πρόσφατη επένδυση ύψους 17 εκατ. Ευρώ σε παραγωγική μονάδα που συμβάλλει στην Κυκλική Οικονομία καθώς μπορεί να παράγει σακούλες απορριμμάτων από οικιακά απόβλητα! Συνεπώς μιλάμε για προϊόντα που παράγονται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Στο τέλος της βραδιάς, οι καλεσμένοι παρακολούθησαν μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας σ’ έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έχοντας την ευκαιρία να εκτεθούν από κοντά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Τα στιγμιότυπα αυτά από πρωτοετείς σπουδαστές της σχολής φωτογραφίας Luz Studies και του καταξιωμένου φωτογράφου Γιώργου Λούβαρη, ενέπνευσαν τη μάρκα Sanitas να αναδείξει τους αφανείς πρωταγωνιστές της δημόσιας υγείας και να συμβάλλει εμπράκτως σε ένα καλύτερο αύριο!

Μέσα από την πρωτοβουλία «Τα Δένουμε με Αγάπη», η SANITAS συνεχίζει να επενδύει στη γνώση που μας κάνει πιο συνειδητούς, στη δράση που φέρνει ουσιαστικό αποτέλεσμα και στην επένδυση που χτίζει ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Για τη μάρκα, η καθαριότητα δεν είναι μόνο ζήτημα πρακτικών λύσεων, αλλά και στάσης ζωής που ξεκινά από μικρές πράξεις φροντίδας, από τον σεβασμό που δείχνουμε ο ένας στον άλλον διακριτικά και αθόρυβα, δένοντας σωστά μια σακούλα.