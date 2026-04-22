Η ενίσχυση, η διαφάνεια και η απλοποίηση των διαδικασιών για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις είναι το τρίπτυχο του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που ψηφίζεται την Πέμπτη στην ολομέλεια της Βουλής, όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Υπάρχει διάταξη που αναφέρει ότι όποιος έχει πάρει χρήματα και δεν τα έχει αξιοποιήσει για να υλοποιήσει την επένδυσή του, δεν θα μπορεί πλέον να ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου. Μάλιστα, ήδη έχουν επιστρέψει 120 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία από 145 επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Θα κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου για να πάνε σε πραγματικές επενδύσεις. Γι’ αυτό το θέμα, η αντιπολίτευση δεν έχει πει κουβέντα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «υπάρχει επίσης μια σημαντική μεταρρύθμιση με την οποία καταγράφουμε, αναδεικνύουμε και προστατεύουμε τα ελληνικά προϊόντα και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Οποιοδήποτε προϊόν έχει τοπική προέλευση, θα πιστοποιείται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αυτό αφορά χειροτεχνήματα και βιομηχανικά προϊόντα. Ο κάθε πολίτης θα γνωρίζει την προέλευσή τους και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τους καταναλωτές μας και την αγορά μας. Τα προϊόντα μας που θα εξάγονται στο εξωτερικό, θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικά. Δυναμώνουμε και εκσυγχρονίζουμε την ελληνική ποιότητα και το σήμα Made in Greece στο σύνολο των προϊόντων. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά και την περιφερειακή ανάπτυξη».

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία ενός ενιαίου «one stop shop» για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, με τη συγκέντρωση όλων των διαδικασιών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδρομών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Επιπλέον, όπως επισήμανε, απλοποιείται με ουσιαστικό τρόπο το πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών μονάδων, με ταχύτερες διαδικασίες και χωρίς περιττά διοικητικά εμπόδια.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι επαναπροκηρύχθηκαν τρία βασικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για τη Μεταποίηση, τις Μεγάλες Επενδύσεις και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ. «Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να κατατεθούν ως τις 30 Ιουνίου. Οι αξιολογήσεις κρατούν 90 ημέρες και το κάναμε πράξη όπως άλλωστε είχαμε δεσμευτεί. Δίνουμε το βάρος σε πραγματικές επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές, με πιο διαφανείς και απλές διαδικασίες, προκειμένου να συμβάλλουμε στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τον θεσμό του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, υπογράμμισε ότι εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο με απλοποίηση διαδικασιών, ψηφιοποίηση των αδειών και ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του καταναλωτή και του Έλληνα παραγωγού. «Θέλουμε να υπάρχει ανταγωνισμός, διότι αυτό σημαίνει καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα και καλύτερες τιμές», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε στη συνέχεια ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα κυριαρχήσουν δύο μεγάλα θέματα: η οικονομία και η ασφάλεια. «Η οικονομία όσον αφορά στο πώς επιδρά συνολικά στη ζωή των ανθρώπων και η ασφάλεια με την ευρεία έννοια για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης μέσα σε ένα διεθνές κλίμα ρευστότητας και αβεβαιότητας. Είναι δύο θέματα που η ΝΔ έχει προσφέρει έργο με απτά αποτελέσματα. Στις δικές μας απαντήσεις για το πώς θα πείσουμε την κοινωνία ότι έχουμε ένα αξιόπιστο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 που θα αφορά τους πάντες, δεν βρίσκω προς το παρόν εναλλακτικές προτάσεις από την αντιπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις δημοσκοπήσεις τόνισε πως αυτό που αποτυπώνουν σήμερα δεν θα έχει σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών σε έναν χρόνο. «Θα υπάρξει μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα, διότι τότε θα τεθούν με σαφήνεια τα πραγματικά διλήμματα, στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες. Η δική μας υποχρέωση ως παράταξη και ως Κυβέρνηση είναι να βλέπουμε στρατηγικά τα πράγματα, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και με σχέδιο για τη χώρα και να κυνηγήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που δικαιούμαστε. Θυμίζω ότι και το 2023, εν μέσω δύσκολων καταστάσεων, κανείς δεν πίστευε ότι η ΝΔ θα έχει αυτοδυναμία και πήραμε δύο φορές 41%», όπως ανέφερε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι πριν 15 χρόνια η Ελλάδα πτώχευσε, την στιγμή που «οι αντίπαλοί μας υπόσχονταν ότι με έναν νόμο και ένα άρθρο θα έσκιζαν τα μνημόνια και θα μας έσωζαν. Εκείνη την εποχή κόπηκαν στη μέση οι μισθοί και οι συντάξεις και σε αυτή την κατάσταση αντιμετωπίσαμε το πληθωριστικό κύμα εξαιτίας του κορονοϊού και του πολέμου στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε 950 ευρώ κατώτατο μισθό και 1.500 ευρώ μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ως το 2027 και θα το πετύχει».