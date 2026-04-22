«Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για το θέμα της παροχής ή της έλλειψης αεροπορικού καυσίμου, αλλά περισσότερο με το θέμα του κόστους και της τιμής» δήλωσε ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Κάνοντας μια εκτενή αναφορά στην επίπτωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή στη δραστηριότητα της εταιρείας και στα κόστη της λόγω της αύξησης της τιμής των αεροπορικών καυσίμων, όπως είπε ο κος Βασιλάκης, «εφόσον οι τιμές αρχίσουν να υποχωρούν στο 2ο εξάμηνο και να είναι αντίστοιχες με αυτές που φαίνονται στην καμπύλη προαγορών, το συνολικό επιπλέον κόστος από την άνοδο των καυσίμων εκτιμάται στα 90-110 εκατ. ευρώ για το 2026, ακόμη και μετά τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεπούς στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που ακολουθεί η AEGEAN (hedging). Χωρίς αυτές, το κόστος θα ήταν έως και 2,5 φορές υψηλότερο. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο, η επιβάρυνση αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 40 και 60 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη φετινή χρονιά “δύσκολη”».

Πάντως η AEGEAN διατηρεί ισχυρή θέση, με ταμειακά διαθέσιμα 290 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,9 ευρώ ανά μετοχή, συνεχίζοντας την πολιτική επιστροφής αξίας στους μετόχους — συνολικά 2,45 ευρώ ανά μετοχή την τελευταία τριετία.

Ως προς την επάρκεια καυσίμων, όπως ανέφερε, αυτό που ακούμε από τους προμηθευτές μας και από την ίδια την αγορά δεν διαφαίνεται άμεσο πρόβλημα για τους επόμενους 3-4 μήνες.

«Έχουν σημαντική δυνατότητα παραγωγής κάνουν εξαγωγές jet fuel, έτοιμου δηλαδή προϊόντος, και θεωρούν ότι έχουν σημαντική επάρκεια παραγωγής αρκετούς μήνες μπροστά. Για τα ελληνικά αεροδρόμια για τους επόμενους 3-4 μήνες δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα» είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε «αντίστοιχα και με δύο τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού που ασχολούνται με τη διαχείριση συμβολαίων καυσίμων (hedging) και είχαμε επαφές την περασμένη Παρασκευή ενημερωθήκαμε ότι τα αποθέματα της Ευρώπης ήταν στα ίδια επίπεδα που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Η δική μας η πρόβλεψη, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη παρέμβαση είναι ότι δεν θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις που δημιουργούνται για το ζήτημα με εναλλακτικές διαδρομές».

Σε σχέση με την αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων, σημειώνεται πως η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει, από τις αρχές Απριλίου, σε διαφοροποιήσεις τιμών, ωστόσο, όπως τονίστηκε από την διοίκηση, το κατά πόσο αυτές θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της ζήτησης.

Ειδικότερα ανέφερε “έχουμε από τις αρχές Απριλίου κάνει κάποια διαφοροποίηση στις τιμές. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι μέρος αυτού του κόστους θα μπορέσει να προστατευτεί, να καλυφθεί, να ισορροπηθεί, να ισορροπηθεί από τις αξίες αυτές των τιμών. Επισήμανε πάντως πως η ενεργειακή κρίση επηρεάζει ευρύτερα την καταναλωτική δυνατότητα και όχι μόνο τον κλάδο των αερομεταφορών δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για τη συνολική αγορά.

Τέλος, έκανε λόγο για μια «δύσκολη χρονιά, μια χρονιά στην οποία σίγουρα το πρώτο εξάμηνο θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις και από κει και πέρα η εξέλιξή της θα φανεί από το πόσο γρήγορα θα τελειώσει αυτή η ιστορία που μας ταλαιπωρεί όλους και βέβαια όλο τον κόσμο».