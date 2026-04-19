Ερευνητές προτείνουν την εισαγωγή ενός νέου χρώματος στη φωτεινή σηματοδότηση – του λευκού – με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα μέλλον όπου τα αυτόνομα οχήματα θα έχουν αυξημένη παρουσία στους δρόμους.

Η ιδέα αναπτύχθηκε από ομάδα επιστημόνων του North Carolina State University και βασίζεται σε μια νέα «λευκή φάση», η οποία θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων και φαναριών μέσω ασύρματων τεχνολογιών.

Πώς θα λειτουργεί

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κόκκινα, πορτοκαλί και πράσινα φώτα, το λευκό δεν θα τα αντικαθιστά, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Όταν σε μια διασταύρωση κυκλοφορεί ικανός αριθμός αυτόνομων οχημάτων, το λευκό φανάρι θα ενεργοποιείται και θα υποδεικνύει στους οδηγούς να ακολουθούν τη ροή του προπορευόμενου οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα αυτόνομα συστήματα θα μπορούν να «συνεργάζονται» και να ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο.

Σε περιπτώσεις όπου η παρουσία αυτόνομων οχημάτων είναι περιορισμένη, το σύστημα θα επανέρχεται αυτόματα στη συμβατική λειτουργία της σηματοδότησης.

Οι πρώτες προσομοιώσεις των ερευνητών δείχνουν ότι ακόμη και με μικρό ποσοστό αυτόνομων οχημάτων – περίπου 10% – μπορεί να επιτευχθεί μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά περίπου 3%. Όσο αυξάνεται το ποσοστό αυτό, τα οφέλη γίνονται πιο αισθητά, φτάνοντας έως και 11% σε σενάρια με μεγαλύτερη διείσδυση της τεχνολογίας.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η εφαρμογή του συστήματος παραμένει πρόκληση. Το υψηλό κόστος αναβάθμισης των υποδομών και η ανάγκη για ευρεία εγκατάσταση τεχνολογιών επικοινωνίας μεταξύ οχημάτων και φαναριών αποτελούν βασικά εμπόδια.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές προτείνουν αρχικά πιλοτική εφαρμογή σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπως πανεπιστημιουπόλεις, λιμάνια ή περιοχές logistics, πριν εξεταστεί η ευρύτερη υιοθέτηση σε αστικά οδικά δίκτυα.