Μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις εκτυλίχθηκε στο Γουέιμουθ του Ντόρσετ, με πρωταγωνίστρια μια ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, η οποία επιχείρησε να «απελευθερώσει» έναν αστακό από εστιατόριο, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, τον θάνατο τόσο του ίδιου του ζώου όσο και του «συντρόφου» του λίγες ημέρες αργότερα.

Η 47χρονη Έμμα Σμαρτ εισέβαλε στο εστιατόριο «Catch at the Old Fish Market» στο Γουέιμουθ και άρπαξε τον αστακό από δεξαμενή με ζεστό νερό, πιστεύοντας ότι προοριζόταν για κατανάλωση. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Σον Κούπερ, .

Ο εστιάτορας εξήγησε ότι οι δυο αστακοί, που είχαν ονομαστεί «Ρόνι» και «Ρέτζι», δεν προορίζονταν για το μενού, αλλά αποτελούσαν «κατοικίδια» του εστιατορίου και χρησιμοποιούνταν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρ’ όλα αυτά, η Σμαρτ εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο και άρπαξε το ένα από τα δύο ζώα, πριν το εκσφενδονίσει στο λιμάνι «σαν μπάλα κρίκετ».

Ο Σον Κούπερ χαρακτήρισε τη θαλάσσια βιολόγο «αδαή», υποστηρίζοντας ότι η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας του νερού θα ήταν μοιραία για τον αστακό. Όπως ανέφερε, λίγο αργότερα πέθανε και το δεύτερο ζώο, με τον ίδιο να δηλώνει: «Δεν γνωρίζω αν η απώλεια του συντρόφου του έπαιξε ρόλο σε αυτό».

Η δίκη και η ποινή

Η Έμμα Σμαρτ παραδέχθηκε μία κατηγορία πρόκλησης φθοράς σε ζώο κατά την εμφάνισή της στο Κακουργιοδικείο του Μπόρνμουθ. Το δικαστήριο της επέβαλε περιοριστικά μέτρα, απαγορεύοντάς της να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των δέκα μέτρων από το εστιατόριο για τρία χρόνια, καθώς και ποινή οκτώ μηνών με αναστολή.

Ο Σον Κούπερ δήλωσε «βαθιά απογοητευμένος» από την έκβαση της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή». Όπως τόνισε, παρότι αρχικά είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για πρόκληση περιττής ταλαιπωρίας σε προστατευόμενο ζώο, κλοπή και επίθεση, τελικά επετράπη στη Σμαρτ να δηλώσει ένοχη για ελαφρύτερη κατηγορία, χωρίς ο ίδιος να έχει λόγο στη διαδικασία.