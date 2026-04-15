Σημαντική ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ιράν στη Μέση Ανατολή, αφού όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν δορυφόρο κινεζικής κατασκευής.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απέκτησε τον κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα.

Πρόκειται για τον δορυφόρο TEE-01B, ή «Μάτι της Γης», ο οποίος κατασκευάστηκε από την Changguang για λογαριασμό της τεχνολογικής εταιρείας Beijing Mumei Xingkong.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times, ο TEE-01B παρείχε εικόνες με χρονική σήμανση, καθώς και ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η χρήση εμπορικών «στρατηγικά ενισχυμένων» δεδομένων από την Κίνα θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών και συμμάχων.