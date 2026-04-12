Στιγμές έντονου τρόμου έζησε μια 36χρονη τουρίστρια στα νερά της Βραζιλίας, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από καρχαρία την ώρα που πραγματοποιούσε κατάδυση, παρουσία φίλων της.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν είχε μόλις βουτήξει από σκάφος στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια για ψαροντούφεκο, όταν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εμφανίστηκε ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς την στο πόδι.

Παρά τις προσπάθειές της να απεγκλωβιστεί, το ζώο κράτησε το δάγκωμά του για λίγα κρίσιμα δευτερόλεπτα, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα στην περιοχή του μηρού.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του ξεναγού που συνόδευε την ομάδα, ο οποίος κατάφερε να απομακρύνει τον καρχαρία. Στη συνέχεια, ντόπιοι ψαράδες συνέδραμαν ώστε η τραυματισμένη γυναίκα να βγει με ασφάλεια από το νερό.

Πρώτες βοήθειες της παρασχέθηκαν άμεσα από φίλη της, η οποία είναι δερματολόγος, συμβάλλοντας στην αποφυγή επιπλοκών, όπως πιθανή μόλυνση.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.