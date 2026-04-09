Ο Κερτ Κομπέιν βρέθηκε νεκρός με θανατηφόρο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι στις 8 Απριλίου 1994, στο σπίτι του στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον. Η Αστυνομία του Σιάτλ (SPD) ανέλαβε την έρευνα, εντοπίζοντας σημείωμα αυτοκτονίας, όπλο στα χέρια του και ένα κιτ ηρωίνης κοντά, στοιχεία που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο 27χρονος frontman των Nirvana έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ωστόσο, σε μια νέα εξέλιξη που συνδέεται με το αμφιλεγόμενο βιβλίο «Case Closed: The Cobain Murder: The Killing and Cover-Up of Kurt Cobain», ο συγγραφέας Ίαν Χάλπεριν, δημοσιογράφος γνωστός για τις ερευνητικές του δουλειές και τα best seller βιβλία του, υποστηρίζει ότι πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας του Σιάτλ του αποκάλυψε πως η έρευνα για τον θάνατο του Κομπέιν ήταν κακοσχεδιασμένη.

Σύμφωνα με τον Χάλπεριν, η συνομιλία με τον ανώνυμο πρώην αστυνομικό έγινε περίπου πριν από 18 μήνες, με την πηγή να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Για χρόνια ένιωθα μια αίσθηση δικαιολογημένης αγανάκτησης. Τελικά αποφάσισα να μιλήσω για να αντιμετωπιστεί μια σοβαρή αδικία». Ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο πρώην ντετέκτιβ ισχυρίστηκε πως τα επίπεδα ηρωίνης στο σώμα του Κομπέιν ήταν τόσο υψηλά, που θα ήταν αδύνατο να πυροβολήσει ο ίδιος τον εαυτό του.

«Δεν υπήρχαν δακτυλικά αποτυπώματα στο όπλο, και οι τελευταίες πέντε γραμμές της υποτιθέμενης επιστολής αυτοκτονίας δεν ταίριαζαν με τον γραφικό του χαρακτήρα», φέρεται να δήλωσε η πηγή, σύμφωνα με το βιβλίο. «Και μόνο αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν έπρεπε να χαρακτηριστεί ως αυτοκτονία. Έπρεπε να γίνει μια σωστή και εις βάθος έρευνα για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη. Αυτό δεν έγινε ποτέ», αναφέρεται.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κακής διαχείρισης της υπόθεσης, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σιάτλ δήλωσε στη Daily Mail: «Ο Κερτ Κομπέιν αυτοκτόνησε το 1994. Αυτή παραμένει η θέση της Αστυνομίας του Σιάτλ». Παράλληλα, ο πρώην αστυνομικός φέρεται να μίλησε για «κακή διοίκηση», με τον Χάλπεριν να σημειώνει ότι η πηγή υποστήριξε πως αρκετά άτομα εντός του τμήματος θεωρούσαν ότι η υπόθεση ήταν «μια μεγάλη συγκάλυψη».

Ο Χάλπεριν αναφέρει ότι η πηγή του εργαζόταν υπό τον Νορμ Στάμπερ, αρχηγό της αστυνομίας του Σιάτλ από το 1994 έως το 2000, ο οποίος έχει εκφράσει μεταμέλεια για τον τρόπο που χειρίστηκε η υπόθεση, δηλώνοντας το 2015 ότι «θα άνοιγε ξανά την έρευνα» αν του δινόταν η ευκαιρία. Αν και δεν κατηγόρησε ευθέως κανέναν, ο Στάμπερ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι ερευνητές δεν θα έπρεπε να αποκλείσουν εξαρχής το ενδεχόμενο δολοφονίας.

Η ίδια πηγή επανέλαβε τις ανησυχίες αυτές, δηλώνοντας: «Υπήρχε υπερβολική πολιτική παρέμβαση και όχι αρκετά στοιχεία. Πολλοί κατάφεραν να προωθηθούν εις βάρος άλλων. Ως αποτέλεσμα, πολλές υποθέσεις αντιμετωπίστηκαν άδικα». Σύμφωνα με τον Χάλπεριν, όταν ρωτήθηκε γιατί αμφισβητεί το συμπέρασμα της αυτοκτονίας, ο πρώην ντετέκτιβ επικαλέστηκε μια σειρά προβληματισμών γύρω από τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ανάλογες αμφιβολίες έχουν εκφραστεί και στο παρελθόν από άλλους αξιωματούχους επιβολής του νόμου που εξέτασαν αργότερα την υπόθεση. Σε προηγούμενη συνέντευξή του στη Daily Mail, ο συνταξιούχος λοχαγός της αστυνομίας του Σιάτλ Νιλ Λόου, ο οποίος κλήθηκε το 2005 να ελέγξει την υπόθεση, είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν σωστά τον θάνατο ως πιθανή ανθρωποκτονία. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του», είχε πει, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «κακοεκτελεσμένη». Ωστόσο, ο Λόου δεν συμμετείχε στην αρχική έρευνα και εξέτασε την υπόθεση χρόνια αργότερα.

Παρά τις αμφισβητήσεις, η Αστυνομία του Σιάτλ επιμένει ότι ο Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία το 1994, θέση που παραμένει επίσημη. Ο μουσικός πέθανε στις 5 Απριλίου από πυροβολισμό με καραμπίνα στο κεφάλι και η σορός του εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα από έναν ηλεκτρολόγο που εγκαθιστούσε φωτισμό ασφαλείας στο σπίτι.

Την εποχή εκείνη, ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ αποφάνθηκε ότι πρόκειται για αυτοκτονία με καραμπίνα Remington Model 11 διαμετρήματος 20, καθώς το όπλο βρέθηκε στα χέρια του και σημείωμα αυτοκτονίας σε κοντινή γλάστρα.

Σύμφωνα με τον Χάλπεριν, η πηγή του υποστήριξε: «Οι δράστες ακινητοποίησαν τον Κερτ αναγκάζοντάς τον να λάβει μεγάλη δόση ηρωίνης. Στη συνέχεια τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Για μένα δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Μελέτησα σε βάθος την υπόθεση».

Ο ανώνυμος αστυνομικός φέρεται επίσης να επικαλέστηκε τις δηλώσεις του Στάμπερ, λέγοντας: «Ο Στάμπερ ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση, λέγοντας ότι δεν διερευνήθηκε σωστά. Έχει 34 χρόνια εμπειρίας στην επιβολή του νόμου. Δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο χωρίς ισχυρά στοιχεία και αποδείξεις».

Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του Χάλπεριν για τον θάνατο του θρυλικού ροκ σταρ, καθώς το «Love & Death» είχε δημοσιευθεί για πρώτη φορά το 2004. Ο συγγραφέας έγινε ιδιαίτερα γνωστός το 2009, όταν εξέδωσε το «Unmasked: The Final Years of Michael Jackson», στο οποίο είχε προβλέψει σωστά την επιδείνωση της υγείας και τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο ίδιος δήλωσε στη Daily Mail ότι οι αυτοκτονίες μίμησης ήταν το κίνητρο που τον ώθησε να ερευνήσει την υπόθεση Κομπέιν. «Έχω συνομιλήσει με οικογένειες θυμάτων αυτοκτονιών μίμησης και αξίζουν δικαιοσύνη, αν ο Κερτ δολοφονήθηκε και δεν αυτοκτόνησε», ανέφερε.

Κατά την έρευνά του, ο Χάλπεριν υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στη σκηνή δεν οδηγούν σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο Κομπέιν είχε λάβει περίπου τριπλάσια ποσότητα από αυτή που θεωρείται θανατηφόρα για έναν συνηθισμένο χρήστη. «Ακόμη και για έναν βαριά εξαρτημένο χρήστη ηρωίνης, η ποσότητα αυτή θα ήταν θανατηφόρα, εκτιμάται περίπου 70 φορές μεγαλύτερη από τη δόση για έναν μέσο άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αντέξει κάτι τέτοιο και πιθανότατα θα πέθαινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτό βασίζεται σε εκτιμήσεις ειδικών και όχι στη δική μου άποψη», ανέφερε.

Επιπλέον, δήλωσε ότι προσέλαβε ειδικούς στη γραφολογία για να αναλύσουν το σημείωμα αυτοκτονίας, οι οποίοι κατέληξαν ότι οι τελευταίες πέντε γραμμές δεν γράφτηκαν από τον ίδιο τον Κομπέιν. «Αυτές ήταν οι μόνες που αναφέρονταν ξεκάθαρα στην αυτοκτονία», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δεν βρέθηκαν αποτυπώματα στο όπλο. Οι νεκροί δεν σκουπίζουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα».

Ο Χάλπεριν θεωρεί ως βασικό στοιχείο για την επανεξέταση της υπόθεσης τη δήλωση του Στάμπερ, την οποία χαρακτηρίζει «απόδειξη» ότι η υπόθεση πρέπει να ανοίξει ξανά. Ο Στάμπερ είχε εμφανιστεί και στο αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ «Soaked in Bleach», μια μη εξουσιοδοτημένη παραγωγή που εξετάζει τον θάνατο του Κομπέιν, όπου είχε δηλώσει: «Θα έπρεπε να είχαμε εξετάσει τα πρότυπα συμπεριφοράς βασικών προσώπων που είχαν κίνητρο να θέλουν τον Κερτ Κομπέιν νεκρό».