Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην Καλιφόρνια πυροβόλησαν και τραυμάτισαν χθες Τρίτη έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με το όχημά του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE Τοντ Λάιονς.

🚨 BREAKING: Dashcam footage just dropped of the Patterson, California shooting. Carlos Ivan Mendoza Hernandez weaponized his vehicle and drove straight at ICE agents on the other side of the road.



You can clearly see two agents, one hanging out the window, as Hernandez ignores… pic.twitter.com/94kbPLiVAi — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) April 7, 2026

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.