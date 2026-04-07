Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της ρωσικής περιφέρειας του Περμ, στα Ουράλια, όταν ένας μαθητής κρατώντας μαχαίρι πλησίασε και επιτέθηκε βάναυσα σε καθηγήτριά του.

Η Ολέσια Μπαγκούτα, καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας σε σχολείο της Ντομπριάνκα, στην περιφέρεια του Περμ μαχαιρώθηκε βάναυσα από 17χρονο μαθητή με την ίδια ανήμπορη να ξεφύγει. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου «σε πολύ σοβαρή κατάσταση» αφού «μαχαιρώθηκε κοντά στην είσοδο του σχολείου στο οποίο δίδασκε», σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντμίτρι Μαχόνιν.

«Η άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. «Δυστυχώς παρ’ όλες τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή της Ολέσια Μπαγκούτα», ανέφερε ο κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τη Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η γυναίκα, γεννηθείσα το 1970, ήταν υπεύθυνη της τάξης στην οποία φοιτούσε ο μαθητής που της επιτέθηκε, τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν προς το παρόν γίνει γνωστά.

Από την αρχή της χρονιάς, οι ρωσικές αρχές έχουν αναφέρει αρκετά βίαια περιστατικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ των οποίων κυρίως δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε πανεπιστήμιο των Ουραλίων και σε σχολείο στη Σιβηρία, όπως και μια επίθεση με αεροβόλο στην κεντρική Ρωσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.