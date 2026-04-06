Σε επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε το ταξίδι 30 τουριστών, όταν μικρό κρουαζιερόπλοιο προσάραξε σε ύφαλο κοντά στο νησί Μονουρίκι, στα Φίτζι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Το πλοίο «Fiji Princess» της εταιρείας Blue Lagoon Cruises ακινητοποιήθηκε σε ύφαλο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση για την ασφαλή απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος.

Το κρουαζιερόπλοιο, μήκους 55 μέτρων, διαθέτει 32 καμπίνες και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 64 επιβάτες. Την ώρα του περιστατικού εκτελούσε επταήμερη κρουαζιέρα, όταν προσάραξε στον ύφαλο κοντά στο νησί Μονουρίκι, το οποίο είναι ανεπίσημα γνωστό ως «Cast Away Island», καθώς εκεί γυρίστηκε η ταινία «Ο Ναυαγός» το 2000 με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Blue Lagoon Cruises στη Daily Mail, το πλοίο είχε αγκυροβολήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας: «Αν και είναι πολύ νωρίς στην έρευνα, οι συνθήκες κατά την αγκυροβόληση στην περιοχή ήταν ήρεμες και φαίνεται ότι μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε τη μετακίνηση της άγκυρας προς τον ύφαλο, με αποτέλεσμα το πλοίο να προσαράξει». Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «ο διαθέσιμος χρόνος αντίδρασης για το πλήρωμα ήταν περιορισμένος».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν το πλοίο να έχει πάρει κλίση, με τα κύματα να φτάνουν στις χαμηλότερες καμπίνες. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η εταιρεία προχώρησε στην ασφαλή εκκένωση και των 30 επιβατών, καθώς και μέρους του πληρώματος, μεταφέροντάς τους στο Πορτ Ντεναράου, κοντά στην πόλη Νάντι στο κύριο νησί των Φίτζι.

Όπως ανέφερε η εταιρεία: «Ένα μεγάλο και ταχύπλοο φέρι βρέθηκε δίπλα στο πλοίο με το πρώτο φως της ημέρας, επιτρέποντας σε όλους τους επιβάτες και το μη απαραίτητο πλήρωμα να αποβιβαστούν με τάξη, παίρνοντας μαζί τους τις αποσκευές και τα προσωπικά τους αντικείμενα». Στη συνέχεια, όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στο Πορτ Ντεναράου, όπου φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ οργανώθηκαν εναλλακτικές δραστηριότητες και εμπειρίες για τη συνέχιση των διακοπών τους. «Κανένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε», τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Το πλοίο παραμένει μέχρι στιγμής ακινητοποιημένο στον ύφαλο, ενώ οι γνωστές για την έντασή τους καιρικές συνθήκες της περιοχής ενδέχεται να δυσκολέψουν την επιχείρηση απομάκρυνσής του. Όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά: «η άμεση προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους είναι η μείωση ή και η εξάλειψη οποιουδήποτε περιβαλλοντικού κινδύνου, καθώς και η ολοκλήρωση σχεδίου για την απομάκρυνση του πλοίου, δεδομένου ότι οι τρέχουσες καιρικές προβλέψεις δεν είναι ευνοϊκές».

Για το περιστατικό αναμένεται να συνταχθεί σχετική έκθεση από την Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας των Φίτζι.