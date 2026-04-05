Οι Γερμανοί άνδρες ηλικίας μεταξύ 17 και 45 ετών ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουν άδεια για μακροχρόνιες διαμονές στο εξωτερικό, σύμφωνα με αλλαγές που εισήχθησαν στο πλαίσιο ενός νέου νόμου ο οποίος καθιέρωσε την εθελοντική στρατιωτική θητεία.

Ο Νόμος για τον Εκσυγχρονισμό της Στρατιωτικής Θητείας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας μετά τις απειλές από τη Ρωσία, στο πλαίσιο της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία.

Σε δήλωση που απέστειλε στο BBC, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι οι άνδρες ηλικίας 17 ετών και άνω υποχρεούνται να λάβουν προηγούμενη έγκριση για διαμονές στο εξωτερικό που διαρκούν περισσότερο από τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, οι εγκρίσεις ταξιδιών πρέπει γενικά να χορηγούνται και παραμένει ασαφές πώς θα επιβάλλεται ο κανόνας σε περίπτωση παράβασης.

Η απαίτηση λήψης άδειας είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη έως ότου αναφέρθηκε από την εφημερίδα Frankfurter Rundschau την Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι ο κανονισμός αποσκοπούσε στο να «εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο και ουσιαστικό σύστημα στρατιωτικής καταγραφής», προσθέτοντας: «Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι ενδέχεται να διαμένουν στο εξωτερικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Η δήλωση αναγνωρίζει ότι οι συνέπειες για τους νέους θα μπορούσαν να είναι «εκτεταμένες» και αναφέρει ότι καταρτίζονταν κανονισμοί σχετικά με τις εξαιρέσεις «εν μέρει για να αποφευχθεί η περιττή γραφειοκρατία».

Η νομική βάση για τη ρύθμιση αυτή εντοπίζεται στον γερμανικό νόμο περί στρατολόγησης του 1956, ο οποίος έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, με την πιο πρόσφατη τροποποίηση να έχει γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πριν από την τελευταία τροποποίηση, η υποχρέωση αναφοράς παρατεταμένων διαμονών στο εξωτερικό ίσχυε μόνο εάν η Γερμανία βρισκόταν σε κατάσταση εθνικής άμυνας ή κινητοποίησης.

Ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι μια παρόμοια διάταξη «ίσχυε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και δεν είχε πρακτική σημασία».

Ο Νόμος για τον Εκσυγχρονισμό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας προβλέπει σχέδια για την αύξηση του αριθμού του ενεργού προσωπικού από περίπου 180.000 σε 260.000 έως το 2035.

Τον Δεκέμβριο, το γερμανικό κοινοβούλιο ψήφισε την εισαγωγή της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας, κάτι που σημαίνει ότι θα αποστέλλεται σε όλους τους 18χρονους ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα ερωτώνται αν ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Από τον Ιούλιο του 2027, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν σε αξιολόγηση φυσικής κατάστασης για να διαπιστωθεί αν θα είναι κατάλληλοι για υπηρεσία σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος.

Οι γυναίκες μπορούν να προσφερθούν εθελοντικά για στρατιωτική θητεία, αλλά δεν μπορούν να υποχρεωθούν να υπηρετήσουν, σύμφωνα με το γερμανικό σύνταγμα.

Αν και το σχέδιο προβλέπει εθελοντική θητεία, αν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή αν οι εθελοντές είναι πολύ λίγοι, θα μπορούσε να εξεταστεί η εφαρμογή μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Όταν ο νόμος εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο, πολλοί νέοι συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες κατά της αλλαγής.

«Δεν θέλουμε να περάσουμε μισό χρόνο της ζωής μας κλεισμένοι σε στρατώνες, μαθαίνοντας πειθαρχία και πώς να σκοτώνουμε», ανέφερε ένας διοργανωτής κινητοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία μείωσε τις ένοπλες δυνάμεις της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου διέθετε στρατό σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανδρών.

Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Γερμανία καταργήθηκε το 2011 υπό την τότε καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δεσμευτεί να ανασυγκροτήσει τη Bundeswehr ώστε να γίνει ο ισχυρότερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης, ως απάντηση σε αυτό που η κυβέρνησή του περιγράφει ως ένα πιο επικίνδυνο περιβάλλον ασφάλειας στην Ευρώπη.