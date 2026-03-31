Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου An-26 συνετρίβη ενώ πετούσε πάνω από την Κριμαία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 άτομα, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επικοινωνία με το αεροσκάφος διακόπηκε στις 31 Μαρτίου περίπου στις 18:00 ώρα Μόσχας, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης στην περιοχή. Η ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε το σημείο της συντριβής, όπου επιβεβαιώθηκε ότι και τα έξι μέλη του πληρώματος καθώς και οι 23 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους.