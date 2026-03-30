Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων προτείνουν να αλλάξει μια από τις πιο γνωστές πασχαλινές παραδόσεις, αντικαθιστώντας τα αυγά με… πατάτες, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις αλλά και χαμόγελα, όπως αναφέρει η nypost.

Η οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) απηύθυνε έκκληση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψουν τα παραδοσιακά παιχνίδια με αυγά, όπως το γνωστό egg rolling, και να υιοθετήσουν διακοσμημένες πατάτες ως πιο «ηθική» και οικονομική εναλλακτική.

Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, η χρήση αυγών συνδέεται με τη βιομηχανική εκτροφή ορνίθων, ενώ οι πατάτες θα μπορούσαν να προσφέρουν μια πιο βιώσιμη λύση, χωρίς να στερείται η διασκέδαση των παιδιών. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι τιμές των αυγών έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, λόγω επιδημιών γρίπης των πτηνών, γεγονός που επιβαρύνει και τους καταναλωτές.

Σε επιστολή της προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, η ιδρύτρια της PETA, Ίνγκριντ Νιούκερκ, πρότεινε μάλιστα να μετονομαστεί η ετήσια εκδήλωση του Λευκού Οίκου από «Easter Egg Roll» σε «Easter Potato Roll», διατηρώντας το γιορτινό κλίμα με βαμμένες πατάτες, αγώνες με σακιά και παιχνίδια τύπου «καυτή πατάτα».

Activists urge White House to replace decorated eggs with potatoes for Easter event: ‘Fun doesn’t have to come at a hen’s expense’ https://t.co/D10kcdkKjR via @nypost — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) March 28, 2026

«Οι τιμές των αυγών έχουν εκτοξευθεί, οι κότες πληρώνουν το τίμημα και οι Αμερικανοί έχουν μείνει… με άδειο τσόφλι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα ήταν πιο οικονομική, πιο φιλική προς τα ζώα και εξίσου διασκεδαστική για τα παιδιά. Μάλιστα, ως συμβολική κίνηση, η PETA πρότεινε στην πρώτη κυρία ένα φόρεμα φτιαγμένο από σακιά πατάτας, εμπνευσμένο από την εμφάνιση της Μέριλιν Μονρόε τη δεκαετία του 1950.

Αντίστοιχες προτάσεις έχουν κατατεθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η οργάνωση υποστηρίζει ότι η χρήση πατάτας σε πασχαλινά παιχνίδια θα μπορούσε να μειώσει την κακοποίηση των ζώων, να ενισχύσει την ενσυναίσθηση των παιδιών και να στηρίξει τους τοπικούς παραγωγούς.

Οι ακτιβιστές τονίζουν ότι οι κότες είναι «έξυπνα και κοινωνικά ζώα», τα οποία δεν θα πρέπει να υφίστανται εκμετάλλευση για χάρη της ψυχαγωγίας. Αντίθετα, οι πατάτες, όπως λένε, μπορούν να βαφτούν, να διακοσμηθούν και να χρησιμοποιηθούν στα ίδια παιχνίδια χωρίς να σπάνε.

Παρά τις προτάσεις, η καθιερωμένη πασχαλινή εκδήλωση του Λευκού Οίκου παραμένει κανονικά προγραμματισμένη, με τα αυγά να διατηρούν –τουλάχιστον προς το παρόν– τη θέση τους στην παράδοση.