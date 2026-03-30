Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε στις Βρυξέλλες, όταν ένας άνδρας ξάπλωσε στις ράγες του μετρό στον σταθμό Comte de Flandre, θέλοντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Περαστικοί αντέδρασαν άμεσα, με έναν εξ αυτών να κατεβαίνει για να τον βοηθήσει, ωστόσο ο άνδρας που ήταν ξαπλωμένος αρνήθηκε να σηκωθεί, ενώ άλλοι ειδοποιούσαν τον οδηγό του μετρό με σήματα και φωνές. Το μετρό κατάφερε να φρενάρει εγκαίρως και αμέσως κατέβηκαν στις ράγες και άλλοι δύο άνθρωποι για να βοηθήσουν τον πρώτο που είχε ήδη κατέβει, σηκώνοντας τον άνδρα κυριολεκτικά με το ζόρι για να τον τοποθετήσουν με ασφάλεια στην αποβάθρα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους πυροσβέστες.

Σύμφωνα με ειδικούς, σε τέτοιες περιπτώσεις η πρώτη προτεραιότητα είναι να ειδοποιηθεί το κέντρο ελέγχου του μετρό, χρησιμοποιώντας τα ειδικά κουμπιά έκτακτης ανάγκης που υπάρχουν στην αποβάθρα. Όπως εξηγεί η εκπρόσωπος της Stib, Σίντι Άρεντς, η άμεση διακοπή του ρεύματος εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο των επιβατών όσο και των ατόμων που βρίσκονται στις ράγες.

Σημειώνεται ότι πέρυσι καταγράφηκαν 414 απόπειρες αυτοκτονίας στις ράγες, με συνολική διακοπή της κυκλοφορίας 4.000 λεπτών ή 67 ωρών. Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν χτύπημα από μετρό και θανατηφόρα ηλεκτροπληξία από το τρίτο σιδηροδρομικό καλώδιο, όπου διέρχεται τάση 900 βολτ. Επιπλέον, όσοι κατεβαίνουν στις ράγες αντιμετωπίζουν πρόστιμο και ενδεχόμενες νομικές κυρώσεις, σύμφωνα με το RTL Info.