Στις διαδηλώσεις No Kings κατά του Τραμπ και του πολέμου στο Ιράν, που πραγματοποιήθηκαν χθες στις ΗΠΑ και σε πόλεις της Ευρώπης με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Με λεζάντα «Καλώς ήλθατε στο πάρτι που αρχίσαμε πριν 47 χρόνια», ο Γκαλιμπάφ παραπέμπει στην ανατροπή του Σάχη στο Ιράν και αφήνει υπαινιγμούς ότι οι διαδηλώσεις εναντίον του Τραμπ θα μπορούσαν να γίνουν εφαλτήριο για αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ.

«Καλώς ήλθατε στο πάρτι που εμείς ξεκινήσαμε πριν 47 χρόνια. Ο λαός του Ιράν εγκρίνει αυτό το μήνυμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γκαλιμπάφ.