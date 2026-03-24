Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές ενός 30χρονου Βρετανού στην Κολομβία, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν μπήκε στη θάλασσα για μπάνιο τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail.

Ο Τζέιμς Μάικλ Γουίνκλς, όπως ταυτοποιήθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε νεκρός την Κυριακή στην παραθαλάσσια πόλη της Καρθαγένης, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις Αρχές, η θάλασσα ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη την ώρα που μπήκε στο νερό, γεγονός που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία.

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 7 το πρωί, με διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να προσπαθούν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο 30χρονος διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης. Σοκαριστικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν σε τοπικά μέσα δείχνουν μια γυναίκα να στέκεται δίπλα στη σορό του, κλαίγοντας απαρηγόρητη στην ακτή, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας.

Heartbreaking moment woman weeps over body of Brit drowned on dream holidayhttps://t.co/Nb3FDHZ1Ie pic.twitter.com/F3sEBaU4I5 — The Mirror (@DailyMirror) March 23, 2026

Ο Γουίνκλς φέρεται να είχε ταξιδέψει στην Κολομβία για έναν ιδιαίτερο λόγο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε να παντρευτεί, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν η τελετή είχε ήδη πραγματοποιηθεί ή επρόκειτο να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Είχε φτάσει στη χώρα στις 9 Μαρτίου και διέμενε σε ξενοδοχείο στην περιοχή Ελ Λαγκίτο, μια δημοφιλή τουριστική χερσόνησο της Καρθαγένης, όπου και σημειώθηκε το δυστύχημα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ατύχημα. Η σορός του μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστικό ινστιτούτο της πόλης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι παρέχει υποστήριξη στην οικογένεια του θύματος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η θάλασσα, ακόμη και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς ή όταν δεν υπάρχει επαρκής επιτήρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Καρθαγένης έχει βρεθεί και πρόσφατα στο επίκεντρο περιστατικών που αφορούν τουρίστες. Μόλις λίγους μήνες πριν, μια ομάδα ταξιδιωτών – ανάμεσά τους και δύο Βρετανοί – σώθηκαν την τελευταία στιγμή όταν το ιστιοπλοϊκό τους συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο και βυθίστηκε. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όλοι οι επιβάτες είχαν καταφέρει να διαφύγουν σε σωσίβιες λέμβους και διασώθηκαν.