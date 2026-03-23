Ο δισεκατομμυριούχος Λέον Μπλακ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ενός σκοτεινού κυκλώματος σχέσεων εξουσίας και χρήματος, με τον Τζέφρι Έπστιν να αναδεικνύεται στον άνθρωπο–«κλειδί» που όχι μόνο τακτοποιούσε φορολογικά ζητήματα, αλλά και «έλυνε προβλήματα με γυναίκες» για λογαριασμό του μεγιστάνα. Τα νέα «αρχεία Έπστιν» ρίχνουν φως σε έναν κόσμο όπου εκατοντάδες εκατομμύρια αλλάζουν χέρια, ενώ καταγγελίες για σεξουαλική βία και συγκάλυψη στοιχειώνουν το προφίλ του δισεκατομμυριούχου επενδυτή.

Σύμφωνα με στοιχεία από εκατομμύρια έγγραφα του λεγόμενου «Epstein files», ο Λέον Μπλακ κατέβαλε στον Έπστιν περίπου 170 εκατ. δολάρια, ποσό που περιγράφεται ως αμοιβή για «φορολογικό και κληρονομικό σχεδιασμό», αλλά ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε συνήθη συμβουλευτική σχέση. Την ώρα που ο δισεκατομμυριούχος παρουσιαζόταν ως σκληρός τεχνοκράτης της Γουόλ Στριτ, οι εσωτερικές επικοινωνίες δείχνουν τον Έπστιν να λειτουργεί ως fixer, αναλαμβάνοντας όχι μόνο περίπλοκα φορολογικά σχήματα, αλλά και τη διαχείριση ευαίσθητων «προσωπικών θεμάτων» του Μπλακ.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση δασκάλας γιόγκα, η οποία φέρεται να είχε σεξουαλική σχέση με τον Μπλακ και λάμβανε μεγάλα ποσά από τους λογαριασμούς του, προτού ο Έπστιν αναλάβει να «ρυθμίσει» τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης μιας μεταφοράς 100.000 δολαρίων. Τα emails και τα έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας σκιαγραφούν ένα παρασκήνιο όπου ο Έπστιν μετατρέπεται στον άνθρωπο που διαχειρίζεται τόσο τα οικονομικά όσο και τα επικίνδυνα μυστικά του δισεκατομμυριούχου.

Ο Έπστιν ως «ασπίδα» για τον δισεκατομμυριούχο

Τα «αρχεία Έπστιν» και παράλληλες δημοσιογραφικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι ο διαβόητος δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων δεν ήταν μόνο ένας «φοροτεχνικός γκουρού», αλλά και ο άνθρωπος που αναλάμβανε να «θάψει» καταγγελίες και να απορροφήσει νομικούς κραδασμούς γύρω από τον δισεκατομμυριούχο. Νέα στοιχεία δείχνουν πως οι πληρωμές του Μπλακ χρηματοδοτούσαν εν μέρει τις επιχειρήσεις του Έπστιν στις Παρθένες Νήσους, όπου οργανώθηκε ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης με ανήλικα κορίτσια.

Την ίδια στιγμή, καταγγελίες γυναικών που συνδέονται με τον κύκλο Έπστιν αναφέρουν ότι ο Μπλακ κατηγορείται για βίαιο βιασμό, ακόμη και σε ακίνητα του ίδιου του Έπστιν, με μία γυναίκα να καταγγέλλει επίθεση πριν περίπου 20 χρόνια στο διαβόητο townhouse του. Παρά τη σφοδρότητα των καταγγελιών, ο δισεκατομμυριούχος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στα εγκλήματα του Έπστιν, ενώ παλαιότερο ανεξάρτητο report το 2021 κατέληγε ότι «δεν υπάρχει ένδειξη» εμπλοκής του στις ποινικές δραστηριότητες, πόρισμα που πλέον τίθεται ευθέως υπό αμφισβήτηση.

Έπστιν, δισεκατομμυριούχος και πολιτικοδικαστική θύελλα

Η υπόθεση του δισεκατομμυριούχου Λέον Μπλακ δεν περιορίζεται πια σε ένα ηθικό σκάνδαλο, αλλά αγγίζει και το πολιτικοδικαστικό σύστημα των ΗΠΑ, με επιτροπές του Κογκρέσου και της Γερουσίας να αναζητούν απαντήσεις για το πώς και γιατί κατευθύνθηκαν δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια προς τον Έπστιν. Ο Μπλακ καλείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου μέσα στο 2026, την ώρα που η Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας ερευνά αν οι τεράστιες πληρωμές στον Έπστιν εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο σχέδιο φοροαποφυγής υπερ-πλουσίων.

Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος έχει ήδη συμφωνήσει σε συμβιβασμό 62,5 εκατ. δολαρίων με τις Αρχές των Παρθένων Νήσων, προκειμένου να αποφύγει δίωξη για την εμπλοκή του στα δίκτυα που συνδέονται με τον Έπστιν, ενώ σε άλλη υπόθεση κλήθηκε να καταθέσει ως κρίσιμος μάρτυρας σε αγωγή γυναικών κατά μεγάλης τράπεζας που κατηγορείται ότι διευκόλυνε τις ροές χρήματος προς το κύκλωμα. Η πτώση του πάλαι ποτέ κραταιού προέδρου της Apollo Global Management από τη Γουόλ Στριτ και από τη διοίκηση του MoMA δεν είναι παρά η δημόσια όψη ενός σκανδάλου που δείχνει πώς ένας Έπστιν μπορεί να γίνει αναντικατάστατος για έναν δισεκατομμυριούχο, μέχρι όλα να καταρρεύσουν.