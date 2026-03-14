Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να πλεύσουν μέσω του Στενού του Ορμούζ, επεσήμανε το Σάββατο 14/3 ο πρέσβης της Τεχεράνης στην Ινδία, Μοχάμεντ Φαθαλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Φαθαλί δεν αναφέρθηκε τον αριθμό των πλοίων στα οποία έχει παρασχεθεί ασφαλής διέλευση.

Όπως μεταδίδει το ERTNews ο Μοχάμεντ Φαθαλί μιλούσε στο συνέδριο του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού India Today στο Νέο Δελχί.

Από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια εκστρατεία βομβαρδισμού κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει την κυκλοφορία μέσω του στενού, το οποίο διασχίζει τις ακτές της και μέσω του οποίου παρέχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.