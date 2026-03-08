Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν μέσα σε ένα γεμάτο νυχτερινό κέντρο στο Μεξικό, όταν μια ισχυρή έκρηξη διέκοψε ξαφνικά τη μουσική και βύθισε τον χώρο στο χάος.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία δημοφιλούς μεξικανικού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα δεκάδες θαμώνες να τραυματιστούν και να προκληθούν μεγάλες καταστροφές στο κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας της La Libertad επιβεβαίωσε ότι πέντε άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από την ενεργοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού μέσα στο νυχτερινό κέντρο Dalí.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο διασκέδασης Dali, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Víctor Larco Herrera της επαρχίας Trujillo, την ώρα που στη σκηνή εμφανιζόταν το συγκρότημα cumbia Amor Rebelde.

Η έκρηξη προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους, ενώ συνολικά περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Από αυτούς, πέντε βρίσκονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας.

Μαρτυρίες από τους θαμώνες

Η εφημερίδα La República επικοινώνησε με ορισμένους από τους τραυματίες που είχαν ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς και με συγγενείς τους. Όπως περιέγραψαν, μια ισχυρή έκρηξη διέκοψε απότομα τη συναυλία, προκαλώντας σύγχυση και οδηγώντας δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν προς τις εξόδους προσπαθώντας να σωθούν.

«Απολαμβάνα τη νύχτα με τους φίλους μου όταν ξαφνικά είδαμε κάτι να πέφτει. Το είδα και όλα θόλωσαν. Η μύτη μου άρχισε να αιμορραγεί φρικτά», είπε ένας 26χρονος θαμώνας.

Μια νεαρή γυναίκα που επίσης τραυματίστηκε περιέγραψε την ένταση των στιγμών μέσα στο κλαμπ. Όπως είπε, βρισκόταν στο κέντρο του χώρου και αρχικά νόμιζε ότι ο θόρυβος προερχόταν από τεχνικό πρόβλημα στα ηχεία. Ωστόσο, λίγο αργότερα η έκρηξη προκάλεσε θραύση γυαλιών και αντικειμένων στον χώρο. «Όλος ο εξοπλισμός έκλεισε. Ήμουν στη μέση του κλαμπ. Θραύσματα γυαλιού μπήκαν στο πόδι μου και έχω ράμματα στην κοιλιά μου από τα θραύσματα», είπε.

Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι

Οι αρχές προχώρησαν ήδη σε συλλήψεις στο πλαίσιο της έρευνας. Συγκεκριμένα, έχουν συλληφθεί δύο ενήλικοι και ένας ανήλικος, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την επίθεση στο νυχτερινό κέντρο Dalí.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση. Ένα από τα βασικά σενάρια είναι ότι το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με υποθέσεις εκβιασμών που αποδίδονται σε εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή La Libertad.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν είχε σημειωθεί ακόμη ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στους θαμώνες. Συγκεκριμένα, είχε ριχθεί δακρυγόνο μέσα στο κατάστημα.

Το περιστατικό αυτό είχε συμβεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στις 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τότε ένας 16χρονος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Παρσέρο», φέρεται να πέταξε δακρυγόνο μέσα στο κλαμπ.

Μετά τη σύλληψή του, ο ανήλικος ομολόγησε ότι είχε λάβει 700 σολ προκειμένου να πραγματοποιήσει την ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πίσω από την επίθεση εκτιμάται ότι βρίσκεται η εγκληματική οργάνωση Los Pulpos.