Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς νέο περιστατικό καταγράφηκε στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου μια μεγάλη φωτιά προκάλεσε αναστάτωση.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τις φλόγες να υψώνονται σε μεγάλη απόσταση και τον ουρανό της Τεχεράνης να φωτίζεται από την πυρκαγιά.

Τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μια εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος, με την επίθεση να προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Τα πέντε αυτά σημεία «υπέστησαν ζημιές» αλλά «η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο», διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, επικεφαλής της εθνικής εταιρίας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται σε σημείο κοντά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου Shahran, οι οποίες βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης. Στα πλάνα διακρίνονται μεγάλες φλόγες και πυκνός καπνός να υψώνεται πάνω από την περιοχή, ενώ οι εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, γεγονός που συνδέεται με την πυρκαγιά που καταγράφηκε στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Shahran δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται στο στόχαστρο. Το συγκεκριμένο συγκρότημα είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούνιο του 2025, στη διάρκεια της σύγκρουσης που έμεινε γνωστή ως «Πόλεμος των 12 Ημερών».