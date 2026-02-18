Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Πενσιλβάνια, όταν μια γυναίκα που είχε απαχθεί κατάφερε να ξεφύγει από τον απαγωγέα της και να τρέξει για τη ζωή της, με τη δραματική της διαφυγή να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου στην πόλη Μπάτλερ, όταν ο πρώην σύντροφός της, Κένεθ Κλαρκ, 53 ετών, φέρεται να της επιτέθηκε, να τη χτύπησε και να την έσυρε βίαια από τα μαλλιά μέσα σε ένα φορτηγό τύπου U-Haul. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο Κλαρκ τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να της ξεριζωθεί το σκουλαρίκι από το χείλος, ενώ στη συνέχεια την έπνιξε τόσο δυνατά, ώστε, όπως κατέθεσε το θύμα, άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της.

Η επίθεση συνεχίστηκε με τον Κλαρκ να τη ρίχνει πάνω σε έναν τοίχο, προκαλώντας της κόψιμο στο αυτί και έπειτα να τη σπρώχνει ξανά μέσα στο όχημα, τραβώντας την από τα μαλλιά και «πετώντας την κυριολεκτικά πάνω στο κάθισμα του οδηγού», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος της Πόλης του Μπάτλερ. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, ο δράστης φέρεται να οδηγούσε κρατώντας ένα πράσινο ψαλίδι στον λαιμό της γυναίκας, απειλώντας τη.

Λίγο αργότερα, όταν το όχημα σταμάτησε σε φανάρι, η γυναίκα άνοιξε την πόρτα και άρχισε να τρέχει προς ένα κοντινό κατάστημα ψιλικών. Καταγράφηκε να πηδάει πάνω από έναν σωρό χιονιού, φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι, μαύρο παντελόνι και χωρίς παπούτσια. Μόλις μπήκε στο κατάστημα Butler Tobacco and Grocery, προσέλκυσε αμέσως την προσοχή της υπαλλήλου, Τόρι Άνταμς, η οποία αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο και έδρασε άμεσα για να την προστατεύσει.

Λίγο αργότερα, ο Κένεθ Κλαρκ εμφανίστηκε να παρκάρει πανικόβλητος το φορτηγό μπροστά στο κατάστημα και να εισβάλλει στο εσωτερικό του. Φορώντας ένα έντονο κίτρινο μπλουζάκι και φαρδύ παντελόνι, κινήθηκε επιθετικά προς το πίσω μέρος του καταστήματος, φωνάζοντας. Η Τόρι Άνταμς τον πλησίασε και του φώναξε να αποχωρήσει, περιγράφοντας αργότερα ότι «ενεργοποιήθηκε το ένστικτο της μαμάς αρκούδας» και του είπε ξεκάθαρα: «Πρέπει να φύγεις».

Η ίδια, μητέρα που εκείνη την ημέρα είχε μαζί της το παιδί της στη δουλειά, δήλωσε ότι αντέδρασε ενστικτωδώς. Όπως ανέφερε, η γυναίκα μπήκε στο κατάστημα φωνάζοντας ότι κάποιος προσπάθησε να την απαγάγει και ότι κατάφερε να ξεφύγει. Ήταν χτυπημένη, αιμόφυρτη, χωρίς παπούτσια και με σκισμένα ρούχα, γεγονός που την έκανε να σκεφτεί ότι χρειαζόταν άμεση προστασία και ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στον άνδρα να την πλησιάσει ξανά.

Αφού διασφάλισε την ασφάλεια της γυναίκας, η Τόρι Άνταμς ενημέρωσε τον Κλαρκ ότι η αστυνομία είχε ήδη ειδοποιηθεί και ότι έπρεπε να αποχωρήσει από το κατάστημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εκείνος απάντησε πως θα καλέσει την αστυνομία, με την ίδια να του λέει: «Είμαι ήδη ένα βήμα μπροστά σου». Ο Κλαρκ τράπηκε σε φυγή, επιβιβάστηκε στο όχημά του και ακολούθησε καταδίωξη από την αστυνομία, η οποία έληξε περίπου 35 λεπτά αργότερα στην περιοχή Κράνμπερι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 53χρονος συνελήφθη και κρατείται στη φυλακή της Κομητείας Μπάτλερ, με εγγύηση 250.000 δολαρίων. Αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βαριά σωματική βλάβη, απαγωγή, απλή επίθεση, τρομοκρατικές απειλές και στραγγαλισμό.

Μετά το σοκαριστικό περιστατικό, οι εργαζόμενοι στο κατάστημα εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση της γυναίκας. Η διευθύντρια του καταστήματος, Λίζα Άλμπερτ, εξήρε την ψυχραιμία και την άμεση αντίδραση της Τόρι Άνταμς, δηλώνοντας ότι όποιος ζητήσει βοήθεια στο κατάστημα θα τη λάβει, ανεξαρτήτως ποιος είναι. Όπως πρόσθεσε, όλοι ρωτούν για την πορεία της γυναίκας και στέλνουν τις προσευχές τους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι είναι καλά.