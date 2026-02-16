Η περίφημη Αψίδα των Εραστών είναι μία βραχώδης στοά στο Sant’Andrea στο Melendugno της Απουλίας. Η βραχώδης Αψίδα των Εραστών κατέρρευσε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μετά από ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που σάρωσαν τη νότια Ιταλία. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα στις ακτές της Αδριατικής, που πήρε το όνομά της καθώς αποτελούσε φόντο για πολλές προτάσεις γάμου, selfies και καρτ ποστάλ που διαδραματίστηκαν εκεί, ενώ είναι και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Σαλέντο, μιας από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

«Είναι ένα καταστροφικό πλήγμα στην καρδιά», δήλωσε ο δήμαρχος του Melendugno, Maurizio Cisternino. «Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της ακτής μας και ολόκληρης της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί». «Είναι σαν κηδεία», είπε ο σύμβουλος τουρισμού του Melendugno, Francesco Stella.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η τρικυμιώδης θάλασσα και οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν προοδευτικά την βραχώδη αψίδα μέχρι την τελική της κατάρρευση το Σάββατο. Πρόκειται για την πιο σημαντική ζημιά που έχει προκαλέσει η διάβρωση στις ακτές του Σαλέντο. «Η φύση έχει ανατραπεί: αυτό που υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια οργανική παρέμβαση», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Με τη Μεσόγειο [να βιώνει] μία από τις πιο θερμές χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ, το 2025, τα θερμότερα θαλάσσια ρεύματα υπερφορτώνουν την ατμόσφαιρα και τροφοδοτούν ακραία φαινόμενα», δήλωσε ο Christian Mulder, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής έκτακτης ανάγκης στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια στη Σικελία. Η καταστροφική δύναμη αυτών των κυκλώνων, με ανέμους που ξεπερνούν τα 97 χλμ./ώρα και κύματα που φτάνουν σε ύψος έως και 15 μέτρων, έχει αφήσει πίσω της σειρά από καταστροφές σε λιμάνια και σπίτια, ενώ δρόμοι έχουν γκρεμιστεί και μεγάλα τμήματα της ακτογραμμής στη νότια Ιταλία έχουν καταρρεύσει.

Στις 25 Ιανουαρίου, μετά από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε ο κυκλώνας Χάρι, μια καταστροφική κατολίσθηση ξήλωσε μια ολόκληρη πλαγιά στην πόλη Νισκέμι της Σικελίας, δημιουργώντας ένα χάσμα μήκους 4 χιλιομέτρων. Δρόμοι κατέρρευσαν, αυτοκίνητα καταποντίστηκαν και ολόκληρα τμήματα του αστικού ιστού βυθίστηκαν στην κοιλάδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.