Στο σπήλαιο Heaning Wood Bone Cave, κοντά στο Great Urswick στο Κάμπρια, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως το 2023 τα λείψανα του αρχαιότερου κοριτσιού που έχει βρεθεί ποτέ στη βόρεια Βρετανία. Πρόκειται για ένα παιδί ηλικίας περίπου 11.000 ετών, το οποίο οι ερευνητές ονόμασαν «Όσικ Λας», δηλαδή «το κορίτσι του Ούρσγουικ» στη τοπική διάλεκτο. Η ανακάλυψη περιγράφεται ως μια προϊστορική εκδοχή της «Απίθανης Ιστορίας του Μπέντζαμιν Μπάτον», καθώς αποκαλύπτει εξαιρετικά πρώιμα στοιχεία ανθρώπινης ζωής.

Η «Όσικ Λας» ήταν ηλικίας μόλις 2,5 έως 3,5 ετών, ουσιαστικά ένα νήπιο. Ωστόσο, από την ανάλυση DNA προέκυψε ότι αποτελεί τα αρχαιότερα ανθρώπινα λείψανα που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη βόρεια Βρετανία. Όπως δήλωσε ο δρ Ρικ Πέτερσον στο Phys.org, είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες μπορούν να προσδιορίσουν με τόση ακρίβεια την ηλικία ενός τόσο αρχαίου παιδιού και να είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για θηλυκό άτομο. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν σε νέα μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the Prehistoric Society.

Στον χώρο εντοπίστηκαν κοσμήματα, τα οποία βοήθησαν τους αρχαιολόγους να χρονολογήσουν τον τάφο και τα λείψανα. Το παιδί είχε ταφεί στην τρίτη αρχαιότερη μεσολιθική ταφή στη βορειοδυτική Ευρώπη, γεγονός που σηματοδοτεί τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στη Βρετανία μετά την τελευταία Εποχή των Παγετώνων. Έτσι, ένα εξαιρετικά μικρό παιδί συνδέεται με μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας.

Σύμφωνα με το interestingengineering το σπήλαιο είχε εξερευνηθεί για πρώτη φορά το 1958 και, όπως αναφέρει η μελέτη, μοιάζει με μια ιστορία χωρίς τέλος, καθώς με την πάροδο του χρόνου αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα ανθρώπινα και ζωικά κατάλοιπα. Στη συγκεκριμένη ανασκαφή, οι ερευνητές έφεραν στο φως ένα ακόμη θραύσμα αγγείου τύπου Collared Urn, λίθινα αντικείμενα και πέντε διάτρητες χάντρες από κοχύλια θαλάσσιων σαλιγκαριών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπινων οστών που έχουν εντοπιστεί στο σπήλαιο ανέρχεται περίπου στα 423 δείγματα. Η οστεολογική ανάλυση δείχνει ότι τουλάχιστον οκτώ άτομα ήταν παρόντα στον χώρο. Όλα τα δείγματα καθαρίστηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, ενώ οι ραδιοχρονολογήσεις έδειξαν ότι τα οστά καλύπτουν χρονικό φάσμα από τη Μεσολιθική περίοδο, την Πρώιμη Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Τα πολύ πρώιμα αυτά προϊστορικά ταφικά ευρήματα στη νότια Αγγλία και την Ουαλία δεν έχουν συνήθως διασωθεί στις βόρειες περιοχές, λόγω των παγετώνων που κάλυπταν την περιοχή κατά την Εποχή των Παγετώνων. Όπως είχε αναφέρει παλαιότερα το Archaeology News, η αρχαιότερη γνωστή ταφή χρονολογούνταν στα 10.000 χρόνια. Το σπήλαιο Heaning Wood Bone Cave απέδειξε ότι υπάρχει ακόμη παλαιότερη ταφή, η οποία μάλιστα ανήκει σε ένα πολύ μικρό παιδί.

Από τη μελέτη προκύπτει επίσης πολιτισμική συνέχεια, καθώς ο χώρος χρησιμοποιήθηκε για ταφές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με σεβασμό προς τις προϋπάρχουσες ταφές. Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε επί χιλιάδες χρόνια, δείχνοντας ότι, παρά τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που προκάλεσε η Εποχή των Παγετώνων, ορισμένες ταφικές παραδόσεις παρέμειναν σταθερές.

Όπως υποδηλώνει και η ταινία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, «ακόμη και ο πιο μικρός άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την πορεία του μέλλοντος». Το νήπιο που επανανακαλύφθηκε στο σπήλαιο ενδέχεται να αποτελεί το πιο σημαντικό, αν όχι το πιο συμβολικό, εύρημα αυτού του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου στη Βρετανία.

«Συνολικά, το Heaning Wood και η “Όσικ Λας” παρέχουν σημαντικές αποδείξεις που διευρύνουν τη γνώση μας για τη χρήση των σπηλαίων από τον άνθρωπο στην προϊστορία του Ολοκαίνου», καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης.