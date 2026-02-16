Βρισκόμαστε στο 2005, σε μια εποχή που η Νέα Υόρκη έσφυζε από ζωή λίγο πριν τη μεγάλη οικονομική κατάρρευση. Τότε, τα υποψήφια μέλη μιας νέας, αποκλειστικής λέσχης ενημερώνονταν για την επιλογή τους μέσω προσωπικών προσκλητηρίων, τοποθετημένων σε λευκά, χειροποίητα κουτιά.

Το Core Club υποσχόταν να φέρει κοντά τις κορυφαίες προσωπικότητες από τον κόσμο των επιχειρήσεων, των τεχνών και της τεχνολογίας, προσδοκώντας μια μοναδική «συλλογική αλχημεία». Μεταξύ των πρώτων μελών φιγουράριζαν σημαντικά ονόματα, όπως ο κληρονόμος της Johnson & Johnson, Γούντι Τζόνσον, ο διευθύνων σύμβουλος της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, και το πρώην στέλεχος της Microsoft, Νέιθαν Μίρβολντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Ρέιτσελ Λουίζ Ένσαϊν και Τζόσουα Τσάφιν της Wall Street Journal στον πυρήνα της λέσχης παραμόνευε εξαρχής ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Μια νέα σειρά email που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει πλέον το εύρος της εμπλοκής του Έπσταϊν στις λειτουργίες της λέσχης, καθώς και τις επαφές του με την ιδιοκτήτρια, Τζένι Εντερπράιζ.

Εκείνη φέρεται να αναζητούσε τις συμβουλές του για τα πάντα: από επενδυτικά πλάνα σε περιόδους που η λέσχη χρειαζόταν χρηματοδότηση, μέχρι την επιλογή εξοπλισμού γυμναστικής ή τη διαχείριση των λογαριασμών της πιστωτικής της κάρτας.

Η αλληλογραφία τους κυμαίνεται από εκφράσεις βαθιάς ευγνωμοσύνης προς έναν «στενό φίλο και σύμβουλο», μέχρι προκλητικά πειράγματα. Η σχέση αυτή διήρκεσε χρόνια, ακόμα και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 για σωματεμπορία ανηλίκων.

Ενδεικτικά, τον Μάιο του 2009, η Εντερπράιζ του έγραφε: «Ήσουν και θα είσαι πάντα τόσο ξεχωριστός για μένα… δεν ξέρω αν θα μάθεις ποτέ πόσο εκπληκτικά επηρέασες τη ζωή μου… Σ’ ΑΓΑΠΩ!!!!». Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν λακωνική: «Στείλε γυμνή φωτογραφία».

«Ιδιωτικότητα και διακριτικότητα πάνω από όλα»

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση της λέσχης υποστήριξε ότι ο Έπσταϊν ήταν απλώς ένα από τα 150 ιδρυτικά μέλη (καταβάλλοντας μάλιστα 100.000 δολάρια, αντί για τα συνηθισμένα 50.000) και πως η σχέση τους ήταν αμιγώς συμβουλευτική. «Ήταν ένας περιζήτητος οικονομικός σύμβουλος και φιλάνθρωπος στη Νέα Υόρκη», ανέφεραν, συμπληρώνοντας πως η ιδιοκτήτρια δεν ανήκε ποτέ στον κοινωνικό του κύκλο.

Το Core Club εξελίχθηκε σε επίκεντρο μιας νέας γενιάς πλούτου, συνδυάζοντας την αύρα του συνεδρίου TED με τη λάμψη του Νταβός. Όπως είχε δηλώσει η ίδια η Εντερπράιζ στη Wall Street Journal το 2011: «Εκτιμούμε την ιδιωτικότητα και τη διακριτικότητα πάνω από όλα».

Όταν η λέσχη αναζητούσε επένδυση 6 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Μίρβολντ —τον οποίο ο Έπσταϊν γνώριζε για χρόνια— η Τζένι Εντερπράιζ τον ενημέρωνε τακτικά για την πορεία των επαφών, προωθώντας του μάλιστα και κρίσιμα έγγραφα. Σε κάποιο σημείο, το 2015, ενώ εκείνη προετοίμαζε την τελική της πρόταση, ο Έπσταϊν την προειδοποίησε: «Μην το παραπουλάς, θα τη χαλάσεις τη συμφωνία».

Εκπρόσωπος του Μίρβολντ δήλωσε πως η συνεργασία με το Core Club δεν προχώρησε ποτέ. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως ο Μίρβολντ γνώριζε τον Έπσταϊν λόγω της συμμετοχής του στα συνέδρια TED και ότι έχει μετανιώσει για τη γνωριμία τους.

Οι «χάρες» που ζητούσε ο Έπσταϊν

Τα αρχεία αποκαλύπτουν πως, για την Τζένι Εντερπράιζ, η εμπειρογνωμοσύνη του Έπσταϊν ξεπερνούσε κατά πολύ τα οικονομικά. Το 2016, για παράδειγμα, τον συμβουλεύτηκε για έναν εξοπλισμό ηλεκτρομυοδιέγερσης που η λέσχη σκεφτόταν να εντάξει στις υπηρεσίες της.

«Μην κάνεις τίποτα προς το παρόν. Το μηχάνημα χρειάζεται αναβάθμιση. Ο ανταγωνισμός διαθέτει πιο κομψά και καλύτερα μοντέλα», τη συμβούλευσε εκείνος.

«Άλλαξα το δελτίο τύπου όπως μου πρότεινες… σ’ αγαπώ», του απάντησε εκείνη.

Μέχρι το 2018, το Core Club είχε αποκτήσει τέτοια φήμη, ώστε μια ομάδα συμβούλων του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επισκέφθηκε τη λέσχη για να αντλήσει έμπνευση για την τουριστική ανάπτυξη δύο πολυτελών νησιών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όταν η Εντερπράιζ έστειλε στον Έπσταϊν λεπτομέρειες για το έργο, εκείνος σχολίασε: «ΤΕΡΑΣΤΙΑ ευκαιρία. Η χώρα δεν έχει τουριστικά αξιοθέατα και πιστεύουν ότι ο τουρισμός μπορεί να αντικαταστήσει τα έσοδα από το πετρέλαιο».

«Ελήφθη, αρχηγέ! Σ’ αγαπώ!» αποκρίθηκε εκείνη.

Τουλάχιστον σε μία περίπτωση, ο Έπσταϊν ήταν εκείνος που ζήτησε χάρη. «Χρειάζομαι μια δουλειά για την… [το όνομα έχει αφαιρεθεί], την κοπέλα που ήρθε μαζί μου σήμερα. Στην υποδοχή του σπα, οπουδήποτε… Δέχομαι να πληρώνω εγώ τον μισθό της, αρκεί να μην το μάθει εκείνη», την παρακάλεσε σε ένα email του 2015. Εκείνη του ζήτησε να μιλήσουν τηλεφωνικά για το θέμα.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η λέσχη Core υποστήριξε πως δεν προσέλαβε ποτέ κανέναν κατόπιν υπόδειξης του Έπσταϊν.

Πακέτο σπα αξίας 30.333 δολαρίων

Ακόμη και μετά τη λήξη της συνδρομής του, ο Έπσταϊν συνέχισε να επισκέπτεται τη λέσχη για θεραπείες περιποίησης, τις οποίες αναλάμβανε συχνά η Νταντζέν Εντερπράιζ, σύζυγος της ιδιοκτήτριας και υπεύθυνη του SPA. Τα αρχεία αποκαλύπτουν πως το 2017 ο Έπσταϊν αγόρασε ένα πακέτο συνεδριών αξίας 30.333 δολαρίων.

«Πηγαίνει κάθε τόσο, το ίδιο και τα κορίτσια», έγραψε η βοηθός του Έπσταϊν στον λογιστή του τον Φεβρουάριο του 2017.

Οι Ένσαϊν και Τσάφιν αναφέρουν πως σήμερα το Core Club βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις. Μετά τη μετακόμισή του στην Πέμπτη Λεωφόρο το 2023, ενεπλάκη σε μια δικαστική διαμάχη ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων με τον κατασκευαστή Μάικλ Σβο, κατηγορώντας τον για κακοτεχνίες. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός εντείνεται, καθώς νέα πριβέ κλαμπ, όπως το Zero Bond και το Aman Club, διεκδικούν την πελατεία της ελίτ, έχοντας το «πλεονέκτημα» ότι ιδρύθηκαν μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, χωρίς να κουβαλούν τα βαρίδια του παρελθόντος του.