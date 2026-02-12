Ο Snoop Dogg δείχνει ξανά γιατί είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας σταρ της ραπ, μετατρέποντας τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε προσωπικό του… playground, αυτή τη φορά στο Μιλάνο – Κορτίνα, ως «περιπλανώμενος» ανταποκριτής του NBC και πρώτος Honorary Coach της Team USA.

Στη σκοτεινή αίθουσα ενός τηλεοπτικού στούντιο στο Μιλάνο, ο Snoop Dogg εμφανίζεται όπως ακριβώς θα τον φανταζόσουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: με δερμάτινο τζάκετ με την αμερικανική σημαία, κόκκινο παντελόνι, γούνα στο κεφάλι και την άνεση ενός ανθρώπου που έχει «κατακτήσει» τους Αγώνες. Μόλις έχει γυρίσει από το παγοδρόμιο ταχύτητας, όπου στο πλευρό του θρύλου Eric Heiden είδε τον 19χρονο Jordan Stolz να κερδίζει το πρώτο του χρυσό στα 1.000 μέτρα με ανατροπή και ολυμπιακό ρεκόρ – «Gold, baby», σχολιάζει με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Στα 54 του, ο άνθρωπος που κάποτε ενσάρκωνε τον «επικίνδυνο» κόσμο του gangsta rap έχει μεταμορφωθεί σε θεσμική, σχεδόν οικογενειακή φιγούρα της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, φορώντας στο στήθος του ακόμη και μενταγιόν με το λογότυπο-παγώνι του NBC. Ο ίδιος παραδέχεται ότι ο 25χρονος εαυτός του θα θεωρούσε «τεράστιο ψέμα» την ιδέα πως θα γινόταν κάτι σαν σύγχρονος Jim McKay των Ολυμπιακών, αλλά εξηγεί ότι όλα προέκυψαν «οργανικά» από την αγάπη του για τον αθλητισμό, τους ανθρώπους και τη χώρα του.

Snoop Dogg και Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: από τη ραπ στο… coaching

Η νέα του ιδιότητα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα δεν περιορίζεται στην on air περσόνα του. Ως πρώτος Honorary Coach της Team USA, ο Snoop Dogg δίνει έμφαση στον ρόλο του μέντορα και του εμψυχωτή, επισκεπτόμενος το Ολυμπιακό Χωριό, τα γήπεδα χόκεϊ, τους αγώνες speed skating και curling, αλλά και βρέθηκε στις κερκίδες ακόμα και όταν η Lindsey Vonn είχε μια σκληρή πτώση στο downhill. «Το θέμα είναι να είσαι εκεί για τον κόσμο», λέει, εξηγώντας πως συνδέεται τόσο με τους νεαρούς αθλητές – οι περισσότεροι δεν είχαν καν γεννηθεί όταν εκείνος μπήκε στη μουσική – όσο και με τους γονείς τους, που είναι «περίπου συνομήλικοί» του.

Η τηλεόραση δεν του βγήκε εύκολα από την πρώτη στιγμή: ο ίδιος θυμάται πόσο άβολα ένιωθε όταν έπρεπε να κοιτάζει την κάμερα, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι το μυστικό είναι να «κυριαρχήσει στον εαυτό του» και να είναι πάντα ο αυθεντικός Snoop. Πλέον, οι ατάκες και τα λογοπαίγνιά του – όπως όταν χαρακτήρισε τις βαθμολογίες του Ilia Malinin «off the FM dial», «κάτι σαν 108» – γίνονται viral αποσπάσματα, ιδανικά για την εποχή των TikTok, YouTube και κλιπ λίγων δευτερολέπτων.

Πώς ο Snoop Dogg «έκλεψε την παράσταση» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Στο παρασκήνιο, ο ρυθμός του είναι εξαντλητικός: από τις πίστες στα βουνά μέχρι τα παγοδρόμια στις πόλεις, η μέρα του γεμίζει γυρίσματα, συναντήσεις και εμφανίσεις, με τη διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ να κάνει τον ύπνο… είδος πολυτελείας. Ο ίδιος αστειεύεται ότι «χτυπάει το σανό όλη μέρα», όμως στην πραγματικότητα μπορεί να πέσει για ύπνο στις 9:30 το πρωί, αν η δουλειά ξεκινά στις 10:00, δηλώνοντας πως προσπαθεί να «δουλέψει περισσότερο από το συμβόλαιο, περισσότερο από τους γύρω του, περισσότερο κι από τον ίδιο του τον εαυτό».

Μετά το Μιλάνο – Κορτίνα, στο πρόγραμμα υπάρχει ήδη το Λος Άντζελες 2028, στους Αγώνες της γενέτειράς του, όπου αναμένεται να έχει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο. Ωστόσο, ο Snoop υποστηρίζει ότι παραμένει «τεράστιος» όπου κι αν πάει, με μία εξαίρεση: τη Bora Bora, τον τροπικό του παράδεισο, όπου – όπως λέει – μπορεί να είναι «Snoop Dogg κάτω από το νερό, στην παραλία ή με μια βάρκα» χωρίς να τον κυνηγούν για φωτογραφίες ή αυτόγραφα, απολαμβάνοντας την ανωνυμία ακόμη και από… τα ζώα του βυθού, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Εκεί είναι και η μεγάλη αντίθεση με την εικόνα του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: απόλυτα εκτεθειμένος στα φώτα, αλλά ταυτόχρονα χαλαρός, παιχνιδιάρης, ένας απρόσμενος πρεσβευτής της αμερικανικής κουλτούρας με θετική ενέργεια, που κάνει ακόμη και όσους δεν ανήκουν στο κοινό της ραπ να χαμογελούν όταν τον βλέπουν να «κινείται» ανάμεσα σε χιόνι, πάγο και κάμερες.