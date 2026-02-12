Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την πώληση ακινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία οδήγησε τις βελγικές Aρχές σε αιφνιδιαστική επιχείρηση εντός των εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. H επιχείρηση εντάσσεται σε προκαταρκτική διερεύνηση πιθανών παρατυπιών που σχετίζονται με συναλλαγές ακινήτων.

Όπως αναφέρουν δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, τις οποίες επικαλούνται οι Financial Times, το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σειρά γραφείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρωτεύουσα του Βελγίου, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού.

Η υπόθεση αφορά πώληση ακινήτων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την περίοδο που επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Χαν είχε την ευθύνη της διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού, ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ, έως το 2024. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά συνολικά 23 κτίρια, τα οποία αποκτήθηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι ποσού 900 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τον χρόνο της συναλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι η διαδικασία πώλησης πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνισμού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη» δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τίν Χολεβότ.

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις έρευνες και την έκβασή τους» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, η Olaf, η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο, όπως και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το SFPIM, ούτε ο Γιοχάνες Χαν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό της υπόθεσης.