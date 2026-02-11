Τον φόβο για ένα νέο, απρόβλεπτο σεισμικό σενάριο στην Κωνσταντινούπολη πυροδοτούν οι τελευταίες δηλώσεις του διακεκριμένου σεισμολόγου, καθηγητή Σενέρ Ουσουμέζσοϊ, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του καθηγητή Εϊντογάν για σεισμό.

Ο Τούρκος επιστήμονας υποστηρίζει ότι το πολυσυζητημένο ρήγμα των Πριγκιποννήσων στη Θάλασσα του Μαρμαρά είναι πλέον ένα «νεκρό» ρήγμα, ανατρέποντας όλα όσα ακούγονται για τον «μεγάλο σεισμό» που απειλεί την πόλη.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Ουσουμέζσοϊ υποστήριξε ότι η Κωνσταντινούπολη δεν κινδυνεύει από έναν σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ από το συγκεκριμένο τμήμα του ρήγματος, καθώς, όπως λέει, δεν υπάρχει πια επαρκής συσσωρευμένη ενέργεια. Την ίδια ώρα όμως στρέφει τα βλέμματα σε μια άλλη, εξαιρετικά κρίσιμη ζώνη: τη γραμμή Σηλυβρίας–Κουμπουρτζά, όπου δηλώνει ότι αναμένει νέα ισχυρή δόνηση.

Ο καθηγητής υπενθυμίζει τον σεισμό των 6,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Σηλυβρίας στις 23 Απριλίου 2025, τον οποίο δηλώνει πως είχε προβλέψει, παρουσιάζοντάς τον ως «προάγγελο» της δραστηριότητας σε αυτό το τμήμα του ρήγματος. Παράλληλα, αμφισβητεί ανοιχτά τους συναδέλφους του που επιμένουν στο σενάριο ενός επικείμενου «μεγάλου χτυπήματος» μέσα ή δίπλα στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για εκτιμήσεις που δεν πατούν σε στέρεα επιστημονική βάση.

Ο Ουσουμέζσοϊ δεν περιορίζεται μόνο στο επιστημονικό σκέλος, αλλά επιτίθεται και στη διαχείριση της σεισμικής απειλής από τις τοπικές αρχές. Κατηγορεί δήμους και θεσμούς ότι, μετά τον φονικό σεισμό του 1999, αξιοποίησαν τον φόβο για έναν νέο καταστροφικό σεισμό προκειμένου να εξασφαλίσουν διεθνή χρηματοδότηση, χωρίς όμως τα κονδύλια να μετατραπούν σε πραγματική θωράκιση των πόλεων.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει πως η ουσιαστική αντισεισμική προστασία δεν εξαρτάται μόνο από τις προβλέψεις για τα ρήγματα, αλλά από την ποιότητα των κατασκευών και τον αυστηρό έλεγχο της δόμησης. Ωστόσο, οι δραματικές προειδοποιήσεις του για το τμήμα Σηλυβρίας–Κουμπουρτζά και η δήλωσή του ότι το ρήγμα των Πριγκιποννήσων είναι «νεκρό» αναμένεται να τροφοδοτήσουν νέο κύμα ανησυχίας στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και να αναζωπυρώσουν τη δημόσια συζήτηση για τον επόμενο μεγάλο σεισμό στο Μαρμαρά.