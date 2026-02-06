Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αυστραλία και εξελίσσεται εδώ και μήνες επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα, ανησυχητικά δεδομένα. Πρόκειται για την εξαφάνιση του τετράχρονου, Γκας Λάμοντ, ο οποίος αγνοείται από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 σε απομακρυσμένη περιοχή της αυστραλιανής ενδοχώρας.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι έχει ταυτοποιηθεί ένα άτομο ως ύποπτο, εξέλιξη που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση και αναζωπυρώνει τις ελπίδες για απαντήσεις γύρω από την τύχη του παιδιού.

Ο Γκας Λάμοντ εθεάθη για τελευταία φορά στις 27 Σεπτεμβρίου να παίζει έξω από το σπίτι του σε έναν απομακρυσμένο σταθμό εκτροφής προβάτων κοντά στην περιοχή Γιούντα, περίπου 300 χιλιόμετρα από την Αδελαΐδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γιαγιά του παιδιού τον άφησε μόνο του για περίπου μισή ώρα και, όταν επέστρεψε για να τον ελέγξει, διαπίστωσε ότι είχε εξαφανιστεί. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τις Αρχές να ξεκινούν μία από τις μεγαλύτερες χερσαίες και εναέριες επιχειρήσεις έρευνας στην ιστορία της πολιτείας.

Οι έρευνες διήρκεσαν ημέρες και εβδομάδες, καλύπτοντας περίπου 470 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από την κατοικία της οικογένειας στο κτήμα Oak Park – μια έκταση σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Εδιμβούργου. Στα τέλη Οκτωβρίου, η αστυνομία περιόρισε τις έρευνες πεδίου και συγκρότησε ειδική ομάδα 12 ατόμων για τη συνέχιση της έρευνας.

Η ειδική ομάδα επανεξέτασε καταθέσεις συγγενικών προσώπων και εντόπισε «ασυνέπειες και αντιφάσεις» στο χρονοδιάγραμμα της εξαφάνισης. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, υπαρχηγός της αστυνομίας, Ντάρεν Φίλκι, ένα άτομο που διαμένει στο κτήμα Oak Park έχει πλέον αποσύρει τη συνεργασία του με τις Αρχές.

Τα τρία πιθανά σενάρια

Ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι γονείς του τετράχρονου δεν θεωρούνται ύποπτοι για την εξαφάνιση του παιδιού. Τον Ιανουάριο, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο κτήμα, κατά τη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν αντικείμενα, μεταξύ αυτών ένα όχημα, μία μοτοσικλέτα και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αρχικά εξετάστηκαν τρία πιθανά σενάρια: ότι το παιδί απομακρύνθηκε μόνο του, ότι απήχθη ή ότι κάποιο άτομο που γνώριζε τον Γκας εμπλέκεται στην εξαφάνιση και στον πιθανό θάνατό του. Ωστόσο, λόγω της εξαιρετικά απομακρυσμένης τοποθεσίας του κτήματος, το ενδεχόμενο απαγωγής αποκλείστηκε, ενώ δεν προέκυψαν στοιχεία που να δείχνουν ότι το παιδί απλώς περιπλανήθηκε.

«Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε διεξοδικά και μεθοδικά την εξαφάνιση του Γκας μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ντάρεν Φίλκι, προσθέτοντας ότι οι Αρχές παραμένουν απόλυτα προσηλωμένες στον εντοπισμό του παιδιού και στην επιστροφή του στην οικογένειά του, σύμφωνα με το BBC.