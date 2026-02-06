Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα προσχέδιο του Μιχαήλ Αγγέλου, που απεικονίζει τη μελέτη ενός ποδιού, δημοπρατήθηκε στη Νέα Υόρκη έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τους ειδικούς του οίκου Christie’s και το BBC, το σπάνιο αυτό εύρημα αποτελεί σπουδή για τη μορφή της «Λιβυκής Σίβυλλας», η οποία κοσμεί την οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, ο ανυποψίαστος ιδιοκτήτης είχε υποβάλει μια φωτογραφία για εκτίμηση δημοπρασίας μόνο και μόνο για να ανακαλύψει την πραγματική αξία του σκίτσου.

Ο Άντριου Φλέτσερ, επικεφαλής του τμήματος έργων των μεγάλων ζωγράφων του παρελθόντος του Christie’s, περιέγραψε την ανακάλυψη ως «μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές» της καριέρας του.

Το μικρό σκίτσο ζωγραφισμένο με κόκκινη κιμωλία πιστεύεται ότι χρονολογείται περίπου στο 1511-1512, όταν ο Μιχαήλ Αγγέλου ετοιμαζόταν να εργαστεί στο δεύτερο μισό του έργου στην οροφή της Σιξτίνα, που περιλάμβανε τη Λιβυκή Σίβυλλα.

Ο ανώνυμος ιδιοκτήτης, ο οποίος εδρεύει στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, δήλωσε στον οίκο Christie’s ότι είχε κληρονομήσει το σχέδιο από τη γιαγιά του.

Όπως είπε ότι το σκίτσο πέρασε από γενιά σε γενιά από την οικογένεια στην Ευρώπη από τα τέλη του 1700.

Η ειδική στο τμήμα σκίτσων μεγάλων ζωγράφων του Christie’s, Τζιάντα Ντάμεν με υπέρυθρη ανάλυση αποκάλυψε το έργο. Στη συνέχεια, το τοποθέτησε δίπλα στο σχέδιο του Μιχαήλ Αγγέλου στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το σκίτσο ήταν πρωτότυπο.

Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα πωληθεί 1,5 – 2 εκατομμύρια δολάρια, αλλά μετά από μάχη προσφορών, το σχέδιο πουλήθηκε έναντι 27,2 εκατομμυρίων δολαρίων, τιμή που αποτελεί ρεκόρ για έργο του Μιχαήλ Αγγέλου.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 24,3 εκατομμύρια δολάρια για ένα άλλο σχέδιο, που πωλήθηκε από τον οίκο Christie’s στο Παρίσι το 2022, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.