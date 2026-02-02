Στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Σοβιετική Ρωσία στην επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ κατά τη διάρκεια του τουρκικού «αγώνα ανεξαρτησίας» αναφέρθηκε ο Σεργκέι Λαβρόφ. Σε συνέντευξή του, ο Ρώσος ΥΠΕΞ υπενθύμισε την πολύπλευρη στήριξη της Μόσχας προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων του 1922.

«Θυμόμαστε επίσης και άλλα κεφάλαια της κοινής μας ιστορίας, όπως τον επιτυχημένο αγώνα της Τουρκίας για την ανεξαρτησία της. Το 2025 τιμήσαμε την 105η επέτειο από την αναγνώριση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας από τη Σοβιετική Ρωσία – ένα βήμα που δεν συνοδεύτηκε μόνο από διπλωματική αναγνώριση, αλλά και από υλική υποστήριξη με τη μορφή όπλων, πυρομαχικών και χρυσού. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το ένδοξο κεφάλαιο της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης θα μνημονεύεται πάντα, τόσο στη Ρωσία όσο και στην Τουρκική Δημοκρατία», δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, με εξαίρεση μια σύντομη περίοδο στα τέλη του 1920, η Ρωσία προμήθευε την Τουρκία με όπλα, ακόμα και όταν ψυχράνθηκαν οι σχέσεις τους στις αρχές Μαρτίου του 1921. Τα σοβιετικής κατασκευής όπλα έπαιξαν κομβικό ρόλο στις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού κατά της Αρμενίας και αποδείχτηκαν καθοριστικά για τη νίκη του στη μάχη του Σαγγαρίου. Ενώ ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του, η σοβιετική συνεισφορά περιορίστηκε, καθώς άρχισαν να καταφθάνουν γαλλικά όπλα. Ωστόσο, ο σοβιετικός χρυσός αποτέλεσε επίσης βασικό μέσο για τη χρηματοδότηση αυτής της στρατιωτικής βοήθειας.