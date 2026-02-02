Σκηνές κινηματογραφικής ληστείας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου στο δυτικό Λονδίνο, όταν διαρρήκτες οπλισμένοι με σφυριά εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στο Ρίτσμοντ, σπάζοντας τη βιτρίνα και αρπάζοντας κοσμήματα μπροστά στα μάτια εργαζομένων και περαστικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς στην περιοχή η κίνηση των πεζών ήταν ήδη αρκετά αυξημένη, στοιχείο που δεν φαίνεται να εμπόδισε τους ληστές να δράσουν. Σύμφωνα με τις Αρχές, δύο άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους χρησιμοποίησαν σφυρί για να θρυμματίσουν τη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου «Gregory & Co», τραβώντας στη συνέχεια το σπασμένο γυαλί προς τα πίσω.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες γεμίζουν μια μπλε τσάντα με κοσμήματα, ενώ μέλη του προσωπικού προσπαθούν μάταια να τους αποτρέψουν. Ένας εργαζόμενος φαίνεται να προσπαθεί να τους απωθήσει με ένα μικρό κουτί, ενώ άλλος επιχειρεί να απομακρύνει τα αντικείμενα από τη βιτρίνα και να τα επιστρέψει στο εσωτερικό του καταστήματος.

😱Is this really happening now? In one of London’s poshest areas, a jewellery shop gets hit in broad daylight



Staff fight to protect the stock, but the video makes it painfully clear — there’s almost nothing they can do.



Masked guys cram loot into an IKEA bag and disappear in… pic.twitter.com/9UaQh1XfWS — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Αμέσως μετά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς την περιοχή Richmond Green. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met Police) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό και απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες ή ήταν αυτόπτης μάρτυρας να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Το κοσμηματοπωλείο βρίσκεται στην Paved Court, έναν στενό λιθόστρωτο πεζόδρομο στο κέντρο του Ρίτσμοντ, γνωστό για τις μπουτίκ, τα καφέ και τα εστιατόριά του. Η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και ως χώρος γυρισμάτων για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά της Apple, «Ted Lasso», σύμφωνα με το BBC.