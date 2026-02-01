Η κυριότερη σιιτική συμμαχία στο Ιράκ, η οποία διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, κατέστησε σαφές πως υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Νούρι αλ Μάλικι για το αξίωμα του πρωθυπουργού, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να τερματίσει κάθε βοήθεια της Ουάσιγκτον στη χώρα αν αναλάβει.

Μορφή της ιρακινής πολιτικής ζωής, ο κ. Μάλικι άσκησε ήδη δυο φορές το αξίωμα του πρωθυπουργού αλλά εγκατέλειψε την εξουσία το 2014 υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που τον θεωρούσε προσκείμενο στο Ιράν.

«Την τελευταία φορά που ήταν στην εξουσία ο Μάλικι, η χώρα βυθίστηκε στη φτώχεια και στο απόλυτο χάος. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί», διεμήνυε την Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως οι «πολιτικές και οι ιδεολογίες» του υποψήφιου χαρακτηρίζονται από «παραφροσύνη» και γι’ αυτό «αν εκλεγεί, οι ΗΠΑ δεν θα βοηθούν πλέον το Ιράκ».

Ο κ. Μάλικι επέκρινε έντονα την επομένη τις δηλώσεις του κ. Τραμπ, κάνοντας λόγο για «παραβίαση» του «δημοκρατικού συστήματος» στο Ιράκ μετά την αμερικανική στρατιωτική εισβολή του 2003 που ανέτρεψε τον Σαντάμ Χουσέιν.

Χθες Σάββατο το πλαίσιο συντονισμού, συμμαχία σιιτικών παρατάξεων με λιγότερο ή περισσότερο στενές σχέσεις με την Τεχεράνη, επαναβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του πως «υποστηρίζει τον υποψήφιό του Νούρι Καμέλ αλ Μάλικι για το αξίωμα του πρωθυπουργού».

«Η επιλογή πρωθυπουργού είναι αποκλειστικά ιρακινό συνταγματικό ζήτημα (…) και πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε ξένη επέμβαση», επέμεινε.

Η σιιτική συμμαχία διαβεβαίωσε ταυτόχρονα ότι είναι προσηλωμένη σε «ισορροπημένες σχέσεις με τη διεθνή κοινότητα, ειδικά με τις μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, θεμελιωμένες τον αμοιβαίο σεβασμό και τη μη ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις».

«Οριστική» απόφαση

Το Ιράκ έχει μετατραπεί εδώ και χρόνια σε πεδίο σύγκρουσης δι’ αντιπροσώπων ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν–με διαδοχικές κυβερνήσεις να επιδιώκουν λεπτή ισορροπία ανάμεσα στους δυο εχθρούς.

Η ανακοίνωση του πλαισίου συντονισμού δημοσιοποιήθηκε την παραμονή συνεδρίασης του ιρακινού κοινοβουλίου για να εκλεγεί ο πρόεδρος της χώρας. Ωστόσο, εξαιτίας πολιτικών διαφωνιών, δεν είναι βέβαιο ότι θα συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Αφού εκλεγεί, ο πρόεδρος θα έχει στη διάθεσή του 15 ημέρες για να ονομάσει νέο πρωθυπουργό, που κατά κανόνα ορίζει η μεγαλύτερη σιιτική συμμαχία.

Θα αναλάβει τα καθήκοντά του σε καιρό αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η επιρροή του Ιράν αποδυναμώνεται και οι εντάσεις με τις ΗΠΑ έχουν οξυνθεί περαιτέρω.

Δυο πηγές προσκείμενες στο πλαίσιο συντονισμού είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο κ. Μάλικι συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Βαγδάτη με αντιπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης–οι οποίοι του ξεκαθάρισαν πως η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ είναι «οριστική».

Σύμφωνα με μια από τις πηγές του AFP, οι σιίτες ηγέτες διχάζονται· κάποιοι θα ήθελαν ο κ. Μάλικι, 75 ετών, να αποσυρθεί, εκφράζοντας ανησυχία για ενδεχόμενες αμερικανικές κυρώσεις σε περίπτωση επιστροφής του στην εξουσία.

Έπειτα από δεκαετίες πολέμων και χάους, η σταθερότητα φάνηκε να αποκαθίσταται πρόσφατα στο Ιράκ. Όμως η οικονομία της χώρας, ήδη εύθραυστη, πάσχει εξαιτίας τιμωρητικών μέτρων της Ουάσιγκτον, καθώς επιβλήθηκαν κυρώσεις στις οποίες προσάπτεται πως βοήθησαν την Τεχεράνη να παρακάμψει κυρώσεις σε βάρος της.