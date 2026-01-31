Σε μια πρωτοφανή και εξαιρετικά κρίσιμη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, κορυφαία διεθνή μέσα καταγράφουν ότι το Ισραήλ «βλέπει χρυσή ευκαιρία» να φέρει τα πάνω κάτω στο Ιράν, σπρώχνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση στα όρια ενός ανοιχτού πολέμου που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει ολόκληρη την περιοχή.

Οι αναλυτές που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις φέρνουν στο φως ότι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν κρύβει πλέον πως μια αποσταθεροποίηση ή ακόμη και αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη θα ήταν στρατηγικός στόχος — άσχετα με την επίσημη ρητορική.

«Αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδει ο Νετανιάχου σε αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο BBC ο Ντάνι Σιτρινοβίτς, ο οποίος υπηρέτησε για 25 χρόνια στην Υπηρεσία Αμυντικής Πληροφοριών του Ισραήλ και είναι τώρα ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

«Για τον Νετανιάχου, το να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, με τις ΗΠΑ να έχουν τόσες πολλές δυνάμεις στον Κόλπο και τον Τραμπ να είναι τόσο κοντά στο να επιτεθεί στο Ιράν, είναι μια χρυσή στιγμή που δεν μπορεί να αφήσει να περάσει».

«Είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι ένα υπολογισμένο ρίσκο. Ο Νετανιάχου δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα μετά τον Χαμενεΐ. Θέλει να δείξει, μαζί με τον Τραμπ, ότι κατέστρεψε το ιρανικό καθεστώς.

Είναι ένα ρίσκο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αν ξέρει ότι οι Αμερικανοί θα προχωρήσουν μέχρι τέλους. Το πρόβλημα είναι ο Τραμπ», λέει ο Σιτρίνοβιτς.

Όλα αυτά διαδραματίζονται ενώ οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ προωθούν αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, εντείνοντας την πίεση προς το καθεστώς του Ιράν σε θέματα πυρηνικού προγράμματος και βαλλιστικών πυραύλων.

Σύμφωνα με ξένα μέσα, ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα περιγράψει το καθεστώς του Ιράν ως «την πλέον άμεση απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ», τονίζοντας ότι κάθε ενέργεια που αποδυναμώνει το καθεστώς θεωρείται στρατηγικά θετική.

Σε δηλώσεις σε διεθνή ΜΜΕ, ο ίδιος υποστήριξε πως μια στρατιωτική δράση θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της τρέχουσας κυβέρνησης στην Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «επικίνδυνο και ασταθή εχθρό».

Παράλληλα, σε πρόσφατες εμφανίσεις του, ο Νετανιάχου έχει καλέσει τους πολίτες του Ιράν να εξεγερθούν ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε «τυραννικό καθεστώς», προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «αξίζουν ελευθερία και αλλαγή».

Αν και ο ίδιος έχει επιχειρήσει να υποβαθμίσει τους ισχυρισμούς περί άμεσου στόχου αλλαγής καθεστώτος λέγοντας πως κάτι τέτοιο «δεν αποτελεί επίσημο στρατηγικό στόχο αλλά θα μπορούσε να είναι ένα αποτέλεσμα της κρίσης», τα γεγονότα δείχνουν ότι η ρητορική και η στρατιωτική πίεση συνηγορούν σε μια πιο ανοιχτή στρατηγική παρέμβασης.

Μια «χρυσή ευκαιρία» ή αποσταθεροποίηση σε πλήρη εξέλιξη;

Το διεθνές ρεπορτάζ επισημαίνει ότι οι συνδυασμένες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε μια στιγμή που το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με εσωτερικές αντιδράσεις και διεθνείς πιέσεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές που λίγοι θα φαντάζονταν πριν λίγους μήνες.

Πάντως διεθνείς αναλυτές και πολλές φωνές της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ προειδοποιούν ότι μια τέτοια «ευκαιρία» μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση, αύξηση του αριθμού θυμάτων και επέκταση του πολέμου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με απρόβλεπτες συνέπειες.