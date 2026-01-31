Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς αναφορά όμως για νεκρούς.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

An explosion damaged a residential building in Iran’s southern port city of Bandar Abbas on Saturday afternoon, Iranian media reported, with videos showing heavy damage to several floors.

Guards-linked Tasnim denied reports that Alireza Tangsiri, the commander of the IRGC Navy,… pic.twitter.com/e0pFAAIe5j — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

A second blast hit a residential building in southern Iran, this time in the city of Ahvaz, on Saturday, killing four members of one family, local media reported. Officials said the explosion struck the Kianshahr neighborhood, with two others pulled alive from the rubble.… pic.twitter.com/0i7G6Va49s — Iran International English (@IranIntl_En) January 31, 2026

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Έπειτα από φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ένοπλος βραχίονας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διέψευσαν ότι κτίρια των ναυτικών δυνάμεών τους στην επαρχία Χορμοζγκάν τέθηκαν στο στόχαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Νωρίτερα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

Τέσσερις νεκροί από διαρροή αερίου

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν, στην Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν (νοτιοδυτικά), στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Συνεργεία διάσωσης άρχισαν να καθαρίζουν μπάζα για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Ρόιτερς.