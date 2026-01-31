Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν γνωρίζει ότι είναι επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, ωστόσο εδώ και χρόνια μπορεί να κάθεται όρθιος, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο πρώην teammate του, Ρικάρντο Πατρέζε. Οι νέες πληροφορίες έρχονται στο φως περισσότερα από 12 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη ο Γερμανός θρύλος της Formula 1, το οποίο του προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική βλάβη.

Η Daily Mail αποκάλυψε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος. Πηγές από το στενό περιβάλλον του, τον οποίο φροντίζει η σύζυγός του εδώ και 30 χρόνια, Κορίνα Σουμάχερ, μαζί με ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών, ανέφεραν ότι κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και μπορεί να μετακινείται εντός της έπαυλής του αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών στη Μαγιόρκα, αλλά και της κατοικίας του αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Ο Ρικάρντο Πατρέζε, ο οποίος υπήρξε teammate του Σουμάχερ στη Benetton κατά τη σεζόν της Formula 1 το 1993, δήλωσε ότι άρχισε να ακούει θετικά νέα για την κατάσταση της υγείας του περίπου πριν από έξι χρόνια. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Hochgepokert, είχε πληροφορηθεί μέσω φίλου ότι ο Σουμάχερ παρουσίαζε βελτίωση, ωστόσο δεν τον συνάντησε ποτέ μετά το ατύχημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για πληροφορίες που ανέφεραν ότι μπορούσε να κάθεται, να παρακολουθεί το περιβάλλον γύρω του και να επικοινωνεί μέσω της επαφής με τα μάτια.

Σύμφωνα με τον Πατρέζε, μετά τις πρώτες βελτιώσεις, η κατάσταση της υγείας του Σουμάχερ παρέμεινε όπως περιγράφεται και σήμερα. Όπως τόνισε, βρίσκεται «στον δικό του κόσμο», αλλά αναγνωρίζει τους ανθρώπους γύρω του και τα οικεία πρόσωπα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι είναι βέβαιο πως ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν γνωρίζει ότι είναι επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικογένειά του καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να τον φροντίζει, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του ως πολύτιμη για τους ανθρώπους που τον αγαπούν, ακόμη και υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο Πατρέζε εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι ο Σουμάχερ θα συνεχίσει να βελτιώνεται, σημειώνοντας πως, από όσα γνωρίζει, η κατάστασή του δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια. Η προστασία της ιδιωτικότητας του Γερμανού θρύλου παραμένει απόλυτη προτεραιότητα, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2013, όταν τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας πάνω σε βράχια κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Μεριμπέλ στις γαλλικές Άλπεις, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Ο έξι φορές νικητής Grand Prix αποκάλυψε ακόμη ότι η πρότασή του να προσπαθήσει να «ξυπνήσει» τον Σουμάχερ λίγο μετά το ατύχημα απορρίφθηκε από την Κορίνα Σουμάχερ. Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες ήταν πολύ καλοί φίλοι και λίγο μετά το ατύχημα προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του στέλνοντάς του μήνυμα, χωρίς όμως να λάβει απάντηση, γεγονός που του έκανε σαφές πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση.

Ο Πατρέζε δήλωσε ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει επισκεπτόμενος τον Σουμάχερ, ωστόσο η οικογένεια προτίμησε να μείνει μόνη. Τόνισε ότι συνάντησε την Κορίνα Σουμάχερ στο Γκούντγουντ το 2019, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό της καριέρας του Μίκαελ, αλλά δεν τη ρώτησε για την κατάσταση της υγείας του. Όπως εξήγησε, η οικογένεια επέτρεπε την παρουσία μόνο ελάχιστων έμπιστων ανθρώπων, όπως ο Ζαν Τοντ και ο Λούκα Μπαντοέρ, οι οποίοι ήταν πολύ στενοί φίλοι του Σουμάχερ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο Ρικάρντο Πατρέζε εντάχθηκε στη Benetton το 1993, έχοντας τερματίσει δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών την προηγούμενη χρονιά. Παρά την εμπειρία του, δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τον Μίκαελ Σουμάχερ στη νέα του ομάδα και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν.