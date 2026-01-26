Ο θρύλος της Φόρμουλα 1, Μίκαελ Σουμάχερ, που τραυματίστηκε σε ένα φρικτό ατύχημα στο σκι πριν από 12 χρόνια, δεν είναι πλέον κλινήρης, αποκαλύπτει βρετανική εφημερίδα. Η αργή ανάρρωση του 57χρονου Γερμανού παρέμεινε ένα αυστηρά φυλαγμένο μυστικό, γνωστό μόνο στη στενή οικογένεια και σε λίγους έμπιστους φίλους.

Αλλά σε αποκλειστικές αποκαλύψεις στο Daily Mail+, πηγές κοντά του λένε ότι τώρα κάθεται σε αναπηρικό καροτσάκι και, με τη βοήθεια νοσηλευτών, μετακινείται μέσα στο κτήμα του, αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, στη Μαγιόρκα αλλά και στην κατοικία του, αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών, στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Τον Σουμάχερ φροντίζει η Κορίνα, η σύζυγός του εδώ και 30 χρόνια, μαζί με μια ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών που τον παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο, με κόστος δεκάδες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα. Η προστασία της ιδιωτικότητας του Σουμάχερ θεωρείται πρωταρχικής σημασίας.

Μετά το ατύχημα κατά το οποίο υπέστη εγκεφαλική βλάβη μετά την πτώση του σε βράχους κοντά στο θέρετρο Μεριμπέλ στις γαλλικές Άλπεις, ο θρύλος της Φόρμουλα 1 κρατείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ορισμένα πρώην μέλη του προσωπικού του καταδικάστηκαν πέρυσι, καθώς προσπάθησαν να πουλήσουν φωτογραφίες κατά την ανάρρωσή του όπου ο Σουμάχερ φαίνεται σε άσχημη κατάσταση.

Το σημείο του ατυχήματος στο θέρετρο Μεριμπέλ των γαλλικών Άλπεων

Οι αναφορές ότι θα παρευρισκόταν στον γάμο της κόρης του Τζίνας το 2024 αποδείχθηκαν αβάσιμες. Μια φήμη ανέφερε ότι ο Σουμάχερ, που αποκαλείται ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής, έπασχε από ψευδοκώμα ή σύνδρομο κλειδώματος – μια πάθηση κατά την οποία οι ασθενείς έχουν τις αισθήσεις τους και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους, αλλά δεν μπορούν να αντιδράσουν παρά μόνο ανοιγοκλείνοντας τα μάτια τους.

Ωστόσο, αρκετές πηγές έχουν επιβεβαιώσει ότι ακόμη και αυτή η ζοφερή κατάσταση δεν έχει επιβεβαιωθεί επαρκώς. «Το συναίσθημα είναι ότι καταλαβαίνει κάποια από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανώς όχι όλα», ανέφερε μία πηγή, όπως αναφέρει το αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail.